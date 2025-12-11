Κλειδώνουν την Ευρωπαϊκή τους συνέχεια, στο στυλ που τους ταιριάζει!

Ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχουν δύσκολες ευρωπαϊκές αποστολές και στοχεύουν στις νίκες που θα τους φέρουν ακόμα πιο κοντά στην πρόκριση τους στην επόμενη φάση των διοργανώσεων τους.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ταξιδεύει στη Βουλγαρία για να αντιμετωπίσει τη Λουντογκόρετς (19:45) στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου προέρχεται από μία πειστική εμφάνιση και εντός έδρας νίκη με 3-1 στο ντέρμπι με τον Άρη. Συνεχίζει να βρίσκεται στο -2 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό αλλά τώρα στρέφει όλη την προσοχή του στη Λουντογκόρετς.

Η εντός έδρας ισοπαλία (1-1) με την Μπραν την προηγούμενη αγωνιστική τον «έριξε» στη 17η θέση της βαθμολογίας αλλά υπάρχουν ακόμα ελπίδες για μία θέση στην πρώτη οκτάδα.

Από την άλλη οι Βούλγαροι μετράνε 4 νίκες σε 5 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και την προηγούμενη αγωνιστική επικράτησαν με 3-2 εντός έδρας της ισχυρής Θέλτα. Με βάση όσα έχουν δείξει αμφότερες οι ομάδες έως τώρα, το G/G είναι πιθανό και προσφέρεται σε απόδοση 1.74 στη Novibet.

Λίγο αργότερα (22:00) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Βικτόρια Πλζεν θέλοντας να πετύχει την 3η σερί νίκη του στη διοργάνωση. Οι «πράσινοι» δείχνουν καλό πρόσωπο στην Ευρώπη μετά την έλευση του Ράφα Μπενίτεθ, όμως στο πρωτάθλημα η πορεία τους δεν είναι αυτή που θα ήθελαν.

Την Κυριακή ήρθαν ισόπαλοι (2-2) στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet, πληρώνοντας στην ουσία την ποδοσφαιρική τους αφέλεια. Ουσιαστικά έμειναν από νωρίς εκτός της διεκδίκησης του πρωταθλήματος και στοχεύουν σε μία καλή ευρωπαϊκή πορεία.

Η Πλζεν έχει πάρει κάποια σπουδαία αποτελέσματα έως τώρα στο Europa League, νίκη με 2-1 μέσα στο Ολίμπικο απέναντι στη Ρώμη, αλλά στα τελευταία 5 ματς της σε όλες τις διοργανώσεις έχει πανηγυρίσει μόλις 1 φορά. Οι «πράσινοι» έχουν τον πρώτο λόγο και η νίκη τους βρίσκεται σε απόδοση 1.88 στη Novibet.

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Σαμψούντα απέναντι στην πρωτοπόρο της βαθμολογίας της League Phase του Conference League, Σαμσουνσπόρ. Η Ένωση με τη νίκη της (1-0) στη Φλωρεντία απέναντι στη Φιορεντίνα έστειλε ένα μήνυμα για τη φετινή της πορεία στη διοργάνωση.

Επικράτησε στην έδρα ενός φαβορί ενώ όσο περνάει ο καιρός βρίσκει όλο και περισσότερο τα πατήματα της στο γήπεδο. Μετράει 6 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, με τελευταία αυτή επί του Ατρομήτου (4-1) για τη Super League.

Στην αντίπερα όχθη η Σαμσουνσπόρ παρουσιάζει ένα συμπαγές πρόσωπο τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Την Παρασκευή (5/12) έβαλε δύσκολα και στη Γαλατασαράι και ηττήθηκε στο 90+2’ με 3-2 χάρις σε ένα γκολ του Όσιμεν. Το σύνολο του Νίκολιτς δύσκολα θα ρισκάρει στην Τουρκία και το Under 2.5 Γκολ είναι σε απόδοση 1.84 στη Novibet.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).



ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ



21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Advertorial