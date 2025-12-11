Η Superleague 2 ανακοίνωσε την σύγκλιση Διοιητικού Συμβουλίου στις 16 Δεκεμβρίου με μία ευρεία γκάμα θεμάτων.

Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας συγκάλεσε Διοικητικό Συμβούλιο για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου και ώρα 14:30 στα γραφεία της ένωσης στην Αθήνα με πέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη, με το τηλεοπτικό να είναι εκείνο που ξεχωρίζει.

Η ανακοίνωση της Superleague 2

«Προς

Τα Μέλη Δ.Σ. SUPER LEAGUE 2

Κύριοι,

Καλείσθε, όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League 2, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 14:30 ( στα γραφεία της Ένωσης – Θεμιστοκλέους 42, Αθήνα – 4ος όροφος), με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Έγκριση Πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων Σύμβαση Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων Σύμβαση χορηγίας – παροχές – ονοματοδοσία Αγωνιστικά Θέματα Διάφορα Θέματα