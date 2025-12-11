Superleague 2: ΔΣ στην Superleague 2 στις 16 Δεκεμβρίου
Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας συγκάλεσε Διοικητικό Συμβούλιο για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου και ώρα 14:30 στα γραφεία της ένωσης στην Αθήνα με πέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη, με το τηλεοπτικό να είναι εκείνο που ξεχωρίζει.
Η ανακοίνωση της Superleague 2
«Προς
Τα Μέλη Δ.Σ. SUPER LEAGUE 2
Κύριοι,
Καλείσθε, όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League 2, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 14:30 (στα γραφεία της Ένωσης – Θεμιστοκλέους 42, Αθήνα – 4ος όροφος), με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
- Έγκριση Πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων
- Σύμβαση Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων
- Σύμβαση χορηγίας – παροχές – ονοματοδοσία
- Αγωνιστικά Θέματα
- Διάφορα Θέματα
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. προσέρχεται ΜΟΝΟ ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε ομάδας, δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε μη μέλη του Δ.Σ».
