Η διοργανώτρια αρχή της Superleague 2 ανακοίνωσε -μικρή- αλλαγή ώρας στο παιχνίδι του Σαββάτου (13/12) μεταξύ της Ελλάς Σύρου και της Μαρκό.

Μια... μικρή αλλαγή ώρας ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή της Superleague 2, ενόψει του Σαββατιάτικου (13/12) αγώνα στην Ερμούπολη, μεταξύ της Ελλάς Σύρου και της Μαρκό, για την 14η αγωνιστική.

Πιο συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη αναμέτρηση που ίσως αποδειχθεί κρίσιμη στη μάχη εισόδου στα Playoffs, θα διεξαχθεί στις 13:30, και όχι στη 13:00, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οι Συριανοί θέλουν τη νίκη για να «πίασουν» τους αντιπάλους στους στους 22 βαθμούς, οι φιλοξενούμενοι για να παραμείνουν για τα καλά σε θέση τετράδας.

Η ανακοίνωση:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο αγώνας EΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ – ΜΑΡΚΟ της 14ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 2 2025-26, θα διεξαχθεί στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ το ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12/25 στις 13:30 αντί για τις 13:00 όπως αρχικά είχε ορισθεί.