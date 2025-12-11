Ελλάς Σύρου - Μαρκό: Αλλαγή ώρας στο ματς της 14ης αγωνιστικής
Μια... μικρή αλλαγή ώρας ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή της Superleague 2, ενόψει του Σαββατιάτικου (13/12) αγώνα στην Ερμούπολη, μεταξύ της Ελλάς Σύρου και της Μαρκό, για την 14η αγωνιστική.
Πιο συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη αναμέτρηση που ίσως αποδειχθεί κρίσιμη στη μάχη εισόδου στα Playoffs, θα διεξαχθεί στις 13:30, και όχι στη 13:00, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Οι Συριανοί θέλουν τη νίκη για να «πίασουν» τους αντιπάλους στους στους 22 βαθμούς, οι φιλοξενούμενοι για να παραμείνουν για τα καλά σε θέση τετράδας.
Η ανακοίνωση:
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο αγώνας EΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ – ΜΑΡΚΟ της 14ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 2 2025-26, θα διεξαχθεί στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ το ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12/25 στις 13:30 αντί για τις 13:00 όπως αρχικά είχε ορισθεί.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.