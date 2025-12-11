Το γερμανικό μέσο αναφέρει σε δημοσίευμα έναν από τους λόγους που ώθησε τον «Φαραώ» στην... καυτή συνέντευξη μετά το παιχνίδι με τη Λιντς (6/12).

Παρότι έχουν περάσει ημέρες, το όνομα του Μοχάμεντ Σαλάχ συνεχίζει να μονοπωλεί στον αγγλικό Τύπο, καθώς ο Αιγύπτιος παραμένει προς ώρας εκτός ομάδας, ύστερα τα όσα είπε.

Ο ''Φαραώ'' ξέσπασε μετά το εκτός έδρας παιχνίδι της Λίβερπουλ στην έδρα της Λιντς (2-2, 6/12), κάνοντας ουσιαστικά επίθεση προς τον Άρνε Σλοτ αλλά και τον σύλλογο, νιώθοντας «προδομένος». Πάντως, σε πιο πρόσφατες δηλώσεις, ο τεχνικός των πρωταθλητών Αγγλίας άφησε να εννοηθεί πως ο «Μο» ίσως γυρίσει στην κανονικότητα της ομάδας, μετά τον αποκλεισμό του από το ματς με την Ίντερ (0-1, 9/12) για το Champions League.

Αρκετοί είναι οι πιθανοί λόγοι πίσω από αυτά τα λόγια του «Φαραώ», με τη γερμανική BILD να αποκαλύπτει σε ρεπορτάζ της έναν εξ' αυτών. Συγκεκριμένα, το έγκριτο μέσο αναφέρει πως ο Σαλάχ έχει ενοχληθεί από το γεγονός πως ο... Φλόριαν Βίρτζ χαρακτηρίζεται ως «Το μέλλον της Λίβερπουλ».

Ο 33χρονος που εδώ και χρόνια αποτελεί το πρώτο όνομα στους ''Reds'' φέρεται να μην αρέσκεται σε αυτά τα λόγια, τα οποία (σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες) των ώθησαν στις περιβόητες δηλώσεις.