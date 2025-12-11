Ο Μαρτινέλι έγραψε ιστορία με την Άρσεναλ!

Γιάννης Μπαλαντινάκης
Ο Μαρτινέλι

Ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι έγραψε ιστορία με την φανέλα της Άρσεναλ στο Champions League.

Η Άρσεναλ ταξίδεψε χθες (10/12) μέχρι το Βέλγιο για να αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη στα πλαίσια της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και επικράτησε με 0-3 εξασφαλίζοντας έτσι μία θέση στην τελική 8αδα της διοργάνωσης, με το πιο πιθανό σενάριο να την τοποθετεί μάλιστα στην πρώτη θέση της League Phase.

Τα γκολ για τους φιλοξενούμενους τα πέτυχαν οι Μαντουέκε στο 25' και το 47' και ο Γκαμπριελ Μαρτινέλι στο 56'. Μάλιστα το τελευταίο αυτό τέρμα του Βραζιλιάνου επιθετικού ήταν και εκείνο που έγραψε ιστορία, καθώς με αυτόν τον τρόπο ο 24χρόνος διεθνής έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των «κανονιέρηδων» που σκοράρει σε 5 συνεχόμενες αναμετρήσεις στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Μαρτινέλι κατάφερε και βρήκε δίχτυα στα ματς με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, τον Ολυμπιακό, την Ατλέτικο Μαδρίτης, την Μπάγερν Μονάχου και τώρα την Κλαμπ Μπριζ (στον αγώνα εναντίον της Σλάβια Πράγας δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού), καταγράφοντας έτσι ένα μοναδικό ρεκόρ που ούτε καν ο Τιέρι Ανρί, ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους της Άρσεναλ δεν μπόρεσε να πετύχει. (Βεβαία εκείνoς είχε μεγαλύτερο σερί σκοραρίσματος, αλλά αυτό αφορούσε το Κύπελλο της UEFA, το τωρινό Europa League και όχι το Champions League)

 

Για την ιστορία το γενικό ρεκόρ το κατέχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος την σεζόν 2017-2018, όταν και αγωνιζόταν ακόμη με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, πέτυχε 15 γκολ σε 11 συνεχόμενα παιχνίδια Champions League. Δεν κατάφερε να βρει δίχτυα μονάχα στους ημιτελικούς κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, αλλά και στον μεγάλο τελικό εναντίον της Λίβερπουλ, που όμως η «βασίλισσα» κατάφερε να κερδίσει χάριν στα γκολ του Μπενζεμά και στην πολύ κακή εμφάνιση του Κάριους.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

