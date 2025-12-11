Ηλιάδης στο Gazzetta: «Η Λουντογκόρετς αντιμετωπίζει προβλήματα, ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει το ματς»

Ο Ηλίας Ηλιάδης, που αγωνίζεται στην Βουλγαρία με την φανέλα της Μοντάνα, σκιαγραφεί στο Gazzetta ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, το προφίλ της Λουντογκόρετς.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την Λουντογκόρετς στην Βουλγαρία και θα ψάξει τη νίκη που θα διατηρήσει στο ακέραιο τις ελπίδες των ασπρόμαυρων για να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στη League Phase του Europa League στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας.

Ο Ηλίας Ηλιάδης, που έχει κάνει τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Παναθηναϊκό, αγωνίζεται πλέον στην γείτονα χώρα με την φανέλα της Μοντάνα και μάλιστα έπαιξε απέναντι στην προσεχή αντίπαλο της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο 24χρονος αμυντικός χαφ, σκιαγραφεί στο Gazzetta το προφίλ των πρωταθλητών Βουλγαρίας, στέκεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύλλογος στη διάρκεια της φετινής σεζόν και κάνει την πρόβλεψη πως ενδέχεται φέτος να σπάσει ένα σερί που κρατά 14 χρόνια!

Υπενθυμίζεται πως η Λουντογκόρετς μετράει ουσιαστικά… 15 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Αρχής γενομένης από την περίοδο 2010/11 όταν και κατέκτησε αυτό της δεύτερης κατηγορίας και εξασφάλισε την άνοδο στην πρώτη, έχει μετατρέψει το πρωτάθλημα της χώρας σε μία δυναστεία χωρίς προηγούμενο!

Ακόμα, ο Ηλιάδης μιλάει για τους ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζει από το σύνολο του Περ Ματίας Χόγκμο, αλλά και για τον τρόπο που εκείνος πιστεύει ότι θα προσεγγίσουν το ματς με τον Δικέφαλο του Βορρά.

Ξεκινώντας, σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτήν την περίοδο η Λουντογκόρετς;

Η Λουντογκόρετς αντιμετωπίζει προβλήματα φέτος. Δεν ξεκίνησαν το πρωτάθλημα όπως θα ήθελαν. Επικεντρώθηκαν στο να πάρουν καλά αποτελέσματα στην Ευρώπη, όμως, στο πρωτάθλημα έχουν δυσκολευτεί πολύ. Αυτός είναι και ο λόγος που βρίσκονται στην τέταρτη θέση. Από την άλλη, πρόκειται για την πιο πετυχημένη ομάδα της Βουλγαρίας την τελευταία δεκαετία. Έτσι, θεωρώ ότι και πάλι θα το γυρίσουν μετά τον Ιανουάριο.

Θα ξαναπάρουν, δηλαδή, το πρωτάθλημα;

Η Λέφσκι Σόφιας είναι η καλύτερη ομάδα στη Βουλγαρία φέτος. Οπότε, πιστεύω πως μπορεί και να το χάσουν φέτος. Η Λουντογκόρετς από όταν ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία, κατακτά κάθε χρόνο το πρωτάθλημα.

Θεωρείς, συνεπώς, πως ο ΠΑΟΚ έχει σημαντικές πιθανότητες να κερδίσει τον αγώνα;

Ναι, ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα και μπορεί να πάρει το ματς.

Διαθέτουν, όμως, ποιοτικό ρόστερ;

Παίξαμε μαζί τους στην έδρα τους. Έχει ποιότητα το ρόστερ τους. Γενικότερα, οι 3-4 κορυφαίες ομάδες στην Βουλγαρία, έχουν μεγάλες διαφορές συγκριτικά με τις υπόλοιπες του πρωταθλήματος.

Πώς είναι η ατμόσφαιρα στο γήπεδο της Λουντογκόρετς;

Στα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι τελείως διαφορετική η ατμόσφαιρα. Τα ευρωπαϊκά ματς τραβούν τον κόσμο, που κατά τα άλλα πηγαίνει μόνο στα ντέρμπι με την Λέφσκι Σόφιας, την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και την Μπότεφ Πλόβντιβ. Είναι κρίμα γιατί έχουν ένα πολύ όμορφο γήπεδο. Όταν παίξαμε εμείς μαζί τους, το γήπεδο δεν είχε περισσότερους από 2000 οπαδούς. Δεν είναι ομάδα που έχει μεγάλη ιστορία, όπως οι μεγάλοι του ελληνικού πρωταθλήματος. Δεν έχουν φανατικούς φιλάθλους να στηρίζουν την Λουντογκόρετς. Εκτός αυτού, το Ράζγκραντ είναι ένα μικρό χωριό.

Παίζοντας απέναντί τους, ποιους ποδοσφαιριστές ξεχώρισες και θεωρείς ότι αποτελούν και μεγάλο κίνδυνο για κάθε αντίπαλο της Λουντογκόρετς;

Στον χώρο της μεσαίας γραμμής ξεχώρισα τον Στάνιτς, είναι πολύ καλός παίκτης. Έχουν έναν ακόμα πολύ καλό παίκτη που παίζει στα άκρα, τον Τεκπετέι. Είναι πολύ δυνατός.

Πώς περιμένεις να προσεγγίσουν το ματς;

Εμάς, μας πίεσαν πολύ ψηλά, αλλά γνώριζαν πως δεν είμαστε ποιοτικά στο δικό τους επίπεδο και ίσως αυτό να επηρέασε το πλάνο τους για το ματς. Στα εντός συνόρων ματς, η Λουντογκόρετς θέλει να έχει την κατοχή της μπάλας και να ελέγχει τον αγώνα. Ενδεχομένως, όμως, σε ένα ευρωπαϊκό ματς, να έχει διαφορετική προσέγγιση.