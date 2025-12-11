Τρεις ανήλικοι φίλαθλοι της Χάκα έβαλαν φωτιά στο γήπεδο μετά τον υποβιβασμό της ομάδας τους.

Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο της Φινλανδίας, καθώς η Χάκα υποβιβάστηκε και είδε το γήπεδό της να γίνεται στάχτη λίγες μέρες μετά! Το ιστορικό αυτό κλαμπ, με εννέα πρωταθλήματα, υπέστη σοβαρό πλήγμα με το «Factory Field» να υφίσταται μεγάλες ζημιές, καθώς μία από τις κερκίδες του κάηκε ολοσχερώς.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών εφήβων, με έναν 15χρονο να φέρεται να έχει ομολογήσει πως άναψε τη φωτιά. Η πυρκαγιά δεν κατέστρεψε μόνο την κερκίδα, αλλά προκάλεσε και σοβαρές φθορές στον συνθετικό χλοοτάπητα του γηπέδου.

Ο πρόεδρος της Χάκα, Μάρκο Λάρσον, εμφανίστηκε απογοητευμένος, τονίζοντας πως «δεν χρειαζόταν να ζήσουμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή». Παράλληλα ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη, επισημαίνοντας ότι αυτή θα χρειαστεί και στο άμεσο μέλλον, καθώς το κόστος για την αποκατάσταση των ζημιών αναμένεται να είναι υψηλό.

Η αστυνομία κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν αυθαίρετες εικασίες για το πώς μπήκε η φωτιά στα social media, καθώς η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.

