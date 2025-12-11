Φινλανδία: Η Χάκα υποβιβάστηκε και οι φίλαθλοι έκαψαν το γήπεδο!
Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο της Φινλανδίας, καθώς η Χάκα υποβιβάστηκε και είδε το γήπεδό της να γίνεται στάχτη λίγες μέρες μετά! Το ιστορικό αυτό κλαμπ, με εννέα πρωταθλήματα, υπέστη σοβαρό πλήγμα με το «Factory Field» να υφίσταται μεγάλες ζημιές, καθώς μία από τις κερκίδες του κάηκε ολοσχερώς.
Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών εφήβων, με έναν 15χρονο να φέρεται να έχει ομολογήσει πως άναψε τη φωτιά. Η πυρκαγιά δεν κατέστρεψε μόνο την κερκίδα, αλλά προκάλεσε και σοβαρές φθορές στον συνθετικό χλοοτάπητα του γηπέδου.
Ο πρόεδρος της Χάκα, Μάρκο Λάρσον, εμφανίστηκε απογοητευμένος, τονίζοντας πως «δεν χρειαζόταν να ζήσουμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή». Παράλληλα ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη, επισημαίνοντας ότι αυτή θα χρειαστεί και στο άμεσο μέλλον, καθώς το κόστος για την αποκατάσταση των ζημιών αναμένεται να είναι υψηλό.
Η αστυνομία κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν αυθαίρετες εικασίες για το πώς μπήκε η φωτιά στα social media, καθώς η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.
#FanáticosPlus | ¡INSÓLITO! 🤯
El FC Haka, uno de los clubes más grandes de Finlandia, descendió tras terminar último del Grupo B con 17 puntos. Tras la caída, un grupo de jóvenes incendiaron el estadio The factory field. 🏟️🔥
Video: Redes Sociales. pic.twitter.com/lrJCeENlwM— Fanáticos + (@FanaticosGMV) December 11, 2025
EL FC HAKA DESCENDIÓ Y PRENDIERON FUEGO SU ESTADIO 🏟️🔥— Diario Olé (@DiarioOle) December 10, 2025
🇫🇮⬇️ Uno de los clubes más grandes de Finlandia vive las horas más difíciles de su historia: después de terminar último del Grupo B con 17 puntos, el equipo perdió la categoría
🚔👮 Consumada la caída, el tema se le fue de… pic.twitter.com/CoOZg4RAlS
