Ανακοίνωσε Ορτιγκόζα η Ηλιούπολη!

Παίκτης της Ηλιούπολης είναι πλέον με κάθε επισημότητα ο πρώην ποδοσφαιριστής των Χανίων, Ιβάν Ορτιγκόζα.

Μπορεί να μην έχει έρθει ακόμη ο Ιανουάριος, ή αλλιώς ο μήνας των μεταγραφών, αλλά αυτό δεν εμπόδισε την Ηλιούπολη από το να προχωρήσει στην πρώτη της μεταγραφή για την χειμερινή περίοδο.

Όπως γνωστοποίησε η ομάδα από τα νότια προάστια με ανακοίνωση της στο Facebook, παίκτης του συλλόγου με κάθε επισημότητα θα πρέπει να θεωρείται ο Ιβάν Ορτιγκόζα. Ο Αργεντίνος επιθετικός που αγωνιζόταν την προηγούμενη περίοδο με την φανέλα των Χανίων στη Superleague 2, στα οποία μέτρησε 1 γκολ σε 10 συμμετοχές, είναι πλέον κάτοικος Ηλιούπολης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηλιούπολης:

Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Αργεντινό επιθετικό Iván Ezequiel Ortigoza.

Ο Ortigoza γεννήθηκε στις 11 Μαρτίου 1995 στην Αργεντινή και αγωνίζεται ως αριστερός εξτρέμ.Ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Las Parejas, όπου γρήγορα προβιβάστηκε στην πρώτη ομάδα, στην πορεία του αγωνίστηκε στη Gimnasia στην Β’ Εθνική Αργεντινής. Ακολούθησε ο πρώτος εκτός συνόρων σταθμός της καριέρας του, η ομάδα CD Macará του Εκουαδόρ, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην πρώτη εθνική κατηγορία τη σεζόν 2021-22. Στη συνέχεια μεταγράφηκε στην ιστορική Belgrano της Αργεντινής, ενώ ακόμη έπαιξε φορώντας τις φανέλες των San Miguel και Colegiales.

Τελευταίος του σταθμός τα Χανιά, με τα οποία μέτρησε 10 συμμετοχές, έχοντας 1 γκολ.

Ivan, καλώς ήρθες, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!