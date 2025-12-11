Οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης σταμάτησαν το αυτοκίνητο του Αλόνσο: «Υπομονή Τσάμπι, σε εμπιστευόμαστε»

Μετά την ήττα της Ρεάλ από τη Μάντσεστερ Σίτι, οι οπαδοί της Βασίλισσας σταμάτησαν το αυτοκίνητο του Αλόνσο για να δείξουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη στον προπονητή τους.

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχθηκε χθες στο «Μπερναμπέου» την Μάντσεστερ Σίτι στα πλαίσια της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και παρά το γεγονός ότι κατάφερε να προηγηθεί νωρίς στο σκόρ χάρη στο γκολ του Ροντρίγκο, τα δύο τέρματα των Ο'Ράιλι και Χάαλαντ στο 35' και το 43' αντίστοιχα στέρησαν την νίκη από τους Μερένχες.

Μετά τις εντός έδρας ήττες από τη Θέλτα και τη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και τις γενικότερες εμφανίσεις της Ρεάλ Μαδρίτης τον τελευταίο μήνα, τα σενάρια απόλυσης του Τσάμπι Αλόνσο πληθαίνουν, με το μέλλον του στον πάγκο της Βασίλισσας να είναι «στον αέρα».

Ωστόσο, μετά τη λήξη της αναμέτρησης, αρκετοί οπαδοί σταμάτησαν το αυτοκίνητο του 44χρονου για να δείξουν την εμπιστοσύνη τους σε αυτόν. Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, του είπαν: «Υπομονή Τσάμπι, σε εμπιστευόμαστε».

Αυτό δείχνει ότι ο Βάσκος προπονητής έχει και τη στήριξη των φιλάθλων, εκτός από εκείνη των παικτών, ενόψει της δύσκολης συνέχειας στις εγχώριες διοργανώσεις και στην Ευρώπη.