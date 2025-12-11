Λουίς Ενρίκε σε Σιμόν: «Δεν πρόκειται να ξαναϋπάρξεις με μένα στην ομάδα»

Ο προπονητής των Παριζιάνων αναφέρθηκε στον 28χρονο κίπερ των Βάσκων, ο οποίος στέρησε από την Παρί τη νίκη στην έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο (0-0, 10/12).

Όταν έχει κέφια, ο Λουίς Ενρίκε χαρίζει επικές ατάκες σε συνεντεύξεις Τύπου, ή ακόμη και σε flash interviews. Και αυτό έκανε -και- το βράδυ της Τετάρτης (10/12), μετά το ματς στο νέο «Σαν Μαμές».

Η Παρί Σεν Ζερμέν «κόλλησε» στο μηδέν απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε για την 6η αγωνιστική του Champions League και σημαντική συνεισφορά σε αυτό είχε ο Ουνάι Σιμόν.

Ο 28χρονος τερματοφύλακας πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση, σταματώντας μεταξύ άλλων 4 σημαντικές προσπάθειες των ποδοσφαιριστών της πρωταθλήτριας Ευρώπης, με τον «Λούτσο» να του βγάζει το καπέλο και να αναφέρει πως είναι ο καλύτερος κίπερ της Ευρώπης.

«Θέλεις να μάθεις τι του είπα; Δεν θα γυρίσεις ξανά στην ομάδα μαζί μου. Χαίρομαι πολύ γι' αυτόν, είναι ένας αδιαμφισβήτητος τερματοφύλακας, ο καλύτερος τερματοφύλακας στο πρωτάθλημα για μένα αναμφίβολα. Χαίρομαι πολύ γι' αυτόν, αλλά και λυπάμαι, γιατί νομίζω ότι αξίζαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Δυσκολευτήκαμε στο πρώτο ημίχρονο, ήταν απίστευτοι με την πίεση που έκαναν, η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη.

Ήμασταν καλύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο, απλώς μας έλειψε να βρούμε τον συμπαίκτη στην καλύτερη θέση σε μερικές περιπτώσεις».