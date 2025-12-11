Η ΕΠΟ ανακοίνωσε την ώρα έναρξης του Super Cup μεταξύ ΟΦΗ και Ολυμπιακού, στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Όπως ήταν γνωστό η ποδοσφαιρική δράση για το 2026 θα κάνει σέντρα στο Παγκρήτιο Στάδιο, στις 3 Ιανουαρίου, όπου ο νταμπλούχος Ολυμπιακός και ο φιναλίστ του Κυπέλλου ΟΦΗ θα αναμετρηθούν για το Super Cup. Η ΕΠΟ αναβιώνει το θεσμό έπειτα από 18 χρόνια και πλέον έγινε γνωστή η ώρα της σέντρας του αγώνα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ομοσπονδίας ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 21:00. Θυμίζουμε πως το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Mega.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 21:00 ανοίγει, στο Παγκρήτιο Στάδιο, η ποδοσφαιρική αυλαία της νέας χρονιάς, με την επαναφορά του Betsson Super Cup ύστερα από 18 χρόνια.

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον φιναλίστ του Κυπέλλου Betsson, ΟΦΗ, σε μια αναμέτρηση που θα αναδείξει τον υπερπρωταθλητή της προηγούμενης σεζόν.

Το Ηράκλειο ετοιμάζεται για μια βραδιά γεμάτη θέαμα, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν το πρώτο τρόπαιο του έτους και να βάζουν ξανά στη ζωή μας έναν θεσμό που αναβιώνει ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες».