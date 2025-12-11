ΠΑΣ Γιάννινα: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με φορείς και επιχειρηματίες, παρουσιάστηκε το πλάνο!
Ο Νίκος Σιόντης, ο άνθρωπος που το καλοκαίρι αποφάσισε να βγει μπροστά για να σώσει τον ΠΑΣ Γιάννινα, είχε κάνει έκκληση την προηγούμενη εβδομάδα στους επιχειρηματίες και τους διοικητικούς φορείς των Ιωαννίνων να συναντηθούν για να συζητήσουν διεξοδικά το πλάνο για την επιβίωση, αλλά και την σωτηρία του συλλόγου από την Ηπείρο.
Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος όμως με ανάρτηση του στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, η συνάντηση αυτή, που πραγματοποιήθηκε χθες, δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα λόγω της χαμηλής προσέλευσης των προσκεκλημένων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Νίκου Σιόντη:
Η σημερινή συνάντηση με τους επιχειρηματίες και τους φορείς της πόλης ολοκληρώθηκε με πλήρη παρουσίαση όλων όσων είχαμε προαναγγείλει. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα οικονομικά δεδομένα, το πλάνο επιβίωσης, η επόμενη ημέρα της ΠΑΕ, καθώς και το νομικό και επενδυτικό πλαίσιο από εμένα, τον κ. Σοφοκλή Πιλάβιο και τον κ. Δημοσθένη Χαρακίδα.
Όλες οι ερωτήσεις που τέθηκαν απαντήθηκαν διεξοδικά. Οφείλω, ωστόσο, να σημειώσω ότι το ποσοστό συμμετοχής των προσκεκλημένων ήταν αρκετά περιορισμένο. Το πιο σημαντικό μέρος των επιχειρήσεων που είχαν λάβει πρόσκληση, περίπου το 70% – τόσο μέσω επίσημης επιστολής μέσω e mail, όσο και μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών από τους συνεργάτες μου και εμένα προσωπικά – δεν παραβρέθηκαν. Μόνο λίγες εξ αυτών ενημέρωσαν ότι αδυνατούσαν να παρευρεθούν λόγω υποχρεώσεων ή απουσίας τους από την πόλη.
Αναμένουμε άμεσα και μέσα στις επόμενες ημέρες να δούμε αν θα υπάρξει τελικά έμπρακτη συμμετοχή από τις επιχειρήσεις που παραβρέθηκαν στην συνάντηση, αλλά και από όσες δεν κατάφεραν να παρευρεθούν και ενδέχεται να θελήσουν να συμβάλουν.
Όπως δεσμευτήκαμε, πολύ σύντομα θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη αναλυτική ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους αλλά και σε αντιπροσωπεία των φιλάθλων.
