Ώρα Ευρώπης: Ξέρει τα… κατατόπια της Λουντογκόρετς ο Ντεσπόντοφ, σκληρό ματς για την ΑΕΚ στη Σαμψούντα, βίοι παράλληλοι για Παναθηναϊκό και Βικτόρια Πλζεν

Η μάχη κορυφώνεται σε Europa και Conference League, με τους ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ να δίνουν αναμετρήσεις κομβικής σημασίας για το ευρωπαϊκό τους μέλλον το βράδυ της Πέμπτης (11/12).

Στις 19:45 στο Ράζγκραντ, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται απέναντι στη Λουντογκόρετς. Με ρεκόρ 2Ν-2Ι-1Η και γκολ 10-7, η ομάδα του Λουτσέσκου είναι στην 17η θέση της League Phase και το -2 από την οκτάδα. Πρώτο μέλημα η πρόκριση, δεύτερο να ψάξει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα και να εξαντλήσει τις πιθανότητες για απευθείας εισιτήριο στην επόμενη φάση.

Στο 1-1 με τη Μπραν, ο «Δικέφαλος» κλώτσησε την ευκαιρία για ένα κομβικό τρίποντο, καθώς δέχθηκε την ισοφάριση στο φινάλε. Σε καλή κατάσταση γενικότερα ο ΠΑΟΚ το τελευταίο δίμηνο, πλήγμα η απουσία του Γιακουμάκη. Εξαιρετικά αμφίβολος ο Ζίβκοβιτς.

Με απολογισμό 2Ν-0Ι-3Η και τέρματα 8-11, η Λουντογκόρετς φλερτάρει με την 24άδα. Το 3-2 επί της Θέλτα κράτησε τους Βούλγαρους στο παιχνίδι της πρόκρισης, ωστόσο ο ανταγωνισμός είναι σκληρός. Τέσσερις νίκες και μια ισοπαλία μετράει στα πέντε πιο πρόσφατα επίσημα ματς η ομάδα του Χόγκμο, που είναι 3η στο εγχώριο πρωτάθλημα και στο -10 από την κορυφή με ένα ματς λιγότερο. Αρκετά επικίνδυνη μεσοεπιθετικά η Λουντογκόρετς, που παίζει δίχως κλασικό 6άρι στα χαφ και είναι συχνά εκτεθειμένη ανασταλτικά.

Ματς με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία. Η Λουντογκόρετς «καίγεται» για το τρίποντο, είναι σε θέση να απειλήσει μπροστά, εντούτοις παρουσιάζει προβλήματα στα μετόπισθεν. Ο ΠΑΟΚ ιδανικά θέλει το τρίποντο, που θα ουσιαστικά θα τον εξασφαλίσει στο 9-24 και παράλληλα θα κρατήσει ορθάνοιχτο το σενάριο της 8αδας. Παιχνίδι που δύσκολα θα μείνει χαμηλά σε ρυθμό.

Την ίδια ώρα, η ΑΕΚ κοντράρεται στη Σαμψούντα με την πρωτοπόρο της League Phase του Conference League, Σάμσουνσπορ. Με ρεκόρ 3Ν-1Ι-0Η και γκολ 9-2, οι γηπεδούχοι έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση τους και οδηγούν κούρσα της πρωτιάς.

Δεν είναι σε ιδανικό φεγγάρι αγωνιστικά η ομάδα του Ρέις, παραμένει εντούτοις μια πολύ δυσκολοκατάβλητη ομάδα, με αρχές και ξεκάθαρους ρόλους στο παιχνίδι της. Ακόμη και στην ήττα 3-2 από τη Γαλατά, έβγαλε χαρακτήρα, γυρίζοντας – προσωρινά έστω - το ματς από το 2-0. Μετράει 6Ν-7Ι-2Η στο πρωτάθλημα Τουρκίας και είναι στην 6η θέση και το -1 από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Η αντίδραση της ΑΕΚ μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 26/10 είναι εντυπωσιακή. Τουλάχιστον από πλευράς αποτελεσμάτων, καθώς έκτοτε η Ένωση μετράει οκτώ νίκες και μια ισοπαλία σε εννέα αναμετρήσεις εντός κι εκτός συνόρων. Με highlights τα back to back «διπλά» σε Φλωρεντία και Λεωφόρο. Με 2Ν-1Ι-1Η και τέρματα 9-4 είναι 10η στο Conference League και στο -1 από την οκτάδα που ήταν ο βασικός της στόχος ευθύς εξ αρχής. Εκτός μάχης ο Ζίνι, διαθέσιμοι οι Κουτέσα, Ελίασον και Μάνταλος.

Ζόρικη η αποστολή της ΑΕΚ και το σετ αποδόσεων είναι ισορροπημένο. Η Ένωση έχει μομέντουμ, ρυθμό και αυτοπεποίθηση, η Σάμσουνσπορ ωστόσο είναι σκληρή και παίζει με θάρρος. Ανοικτό ματς σε κάθε αποτέλεσμα, θα κριθεί στις λεπτομέρειες.

Στις 22:00, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ. Σε παιχνίδι σπουδαίας βαθμολογικής σημασίας για τη League Phase του Europa League, αλλά και σε επίπεδο χωρών στη βαθμολογία της UEFA. Με ρεκόρ 3Ν-0Ι-2Η και γκολ 9-7, οι «πράσινοι» ισοβαθμούν με άλλες έξι ομάδες και είναι στην 14η θέση, στο 1 από την οκτάδα.

Με νίκη απέναντι στους Τσέχους, η ομάδα του Μπενίτεθ ουσιαστικά «κλειδώνει» την πρόκριση και παράλληλα μένει ζωντανή για το απευθείας εισιτήριο στους 16. Δεν είναι πάντως σε καλή κατάσταση ο Παναθηναϊκό, που μετά την ήττα από την ΑΕΚ και το οριακό 1-0 επί της Κηφισιάς στο Κύπελλο, έμεινε στο 2-2 εκτός έδρας με την ΑΕΛ. Αποτέλεσμα που τον άφησε στην 6η θέση της SSL και το -15 από την κορυφή. Κυριακόπουλος, Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες, είναι εκτός μάχης, με τους Ντέσερς, Μαντσίνι, Γεντβάι, Νίκα, Βιλένα και Γιερεμέγιεφ να μην έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Η Βικτόρια Πλζεν είναι αήττητη στη διαδικασία και μετράει 2Ν-3Ι-0Η, με γκολ 6-2. Ανήκει βαθμολογικά στο ίδιο γκρουπ με τον Παναθηναϊκό και προφανώς έχει τις ίδιες ανάγκες/στόχους στην αναμέτρηση. Η ομάδα του Χίσκι πάντως δεν είναι σε καλή κατάσταση καθώς στα έξι τελευταία ματς έχει μια νίκη, δύο ήττες και τρεις ισοπαλίες. Μετά και το 3-0 από την Σλοβάτσκο στο πρωτάθλημα Τσεχίας, έμεινε στην 5η θέση και το -13 από την πρωτοπόρο Σλάβια.

Βίοι παράλληλοι για Παναθηναϊκό και Βικτόρια, με τους «πράσινους» ωστόσο να έχουν το πλεονέκτημα της έδρας και της εμπειρίας του Μπενίτεθ στην άκρη του πάγκου. Οριακά αποδεκτές οι τιμές του άσου, που κρύβουν πάντως ρίσκο σε ένα ματς που δεν είναι εύκολο για το φαβορί.

