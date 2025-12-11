Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων, Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας για την υλοποίηση του διεθνούς προγράμματος FIFA Football for Schools.

Η συνεργασία επιβεβαιώνει τη δέσμευση των αρμόδιων φορέων, για να προωθήσουν την εκπαίδευση, την υγεία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής μέσα από την ασφαλή, δημιουργική και συμπεριληπτική συμμετοχή των παιδιών στο ποδόσφαιρο.

Το Πρόγραμμα FIFA Football for Schools αποτελεί μια παγκόσμια πρωτοβουλία της FIFA που στοχεύει στη διασύνδεση του σχολείου με τον αθλητισμό και στην αξιοποίηση του ποδοσφαίρου ως παιδαγωγικού εργαλείου.

Στο πλαίσιο του συμφώνου, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η ΕΠΟ και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια σύμπραξη για:

την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, ομαδικότητας, υπευθυνότητας και συνεργασίας μέσω του ποδοσφαίρου,

την προαγωγή της υγείας, της ευεξίας και του ευ αγωνίζεσθαι,

την παροχή ίσων ευκαιριών συμμετοχής σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως υπόβαθρου,

την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ εκπαίδευσης, κοινωνικής ανάπτυξης και αθλητισμού.

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές ηλικιακών ομάδων (4–7, 8–11 και 12–14 ετών), αξιοποιώντας διαδραστικές εκπαιδευτικές μεθόδους και το ποδόσφαιρο ως μέσο προσέγγισης θετικών προτύπων, πειθαρχίας και υγιεινών επιλογών.

Παράλληλα, οι αρμόδιοι φορείς που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα θα βοηθήσουν υλικά και τους σχολικούς οργανισμούς.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

η παροχή ψηφιακών μαθησιακών πόρων και επιμορφωτικών εργαστηρίων για τους εκπαιδευτικούς,

η προμήθεια αναγκαίου ποδοσφαιρικού εξοπλισμού και διδακτικών υλικών,

η υποστήριξη της ομαλής ένταξης των ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων στο σχολικό πρόγραμμα, με ελάχιστη διατάραξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η ΕΠΟ δεσμεύεται για την ασφαλή και ποιοτική εφαρμογή του προγράμματος, την παροχή εξειδικευμένου προσωπικού και κατευθύνσεων σε θέματα υγιεινού τρόπου ζωής και διατροφής, καθώς και για τη διάθεση εξοπλισμού σε όλα τα συμμετέχοντα σχολεία.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θα συμβάλουν ενεργά στην ενσωμάτωση του προγράμματος στο σχολικό περιβάλλον, στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και στη διασφάλιση της ευθυγράμμισης με τις εθνικές εκπαιδευτικές προτεραιότητες.

Στόχος είναι να βελτιωθεί η υγεία, η ευημερία και οι δεξιότητες ζωής των μαθητών, με σεβασμό στην ακαδημαϊκή αποστολή των σχολείων.

Με τις σημερινές υπογραφές, τίθενται ισχυρά θεμέλια για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου συνεργασίας με την εκπαίδευση, που θα προσφέρει στα παιδιά σε όλη την Ελλάδα πρόσβαση στη χαρά του ποδοσφαίρου, στη μάθηση και στην προσωπική ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής.