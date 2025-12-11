Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης, Τιμπό Κουρτουά, έδειξε την απόλυτη στήριξη στον Τσάμπι Αλόνσο, παρά την ήττα της ομάδας του από την Μάντσεστερ Σίτι.

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχθηκε χθες στο «Μπερναμπέου» την Μάντσεστερ Σίτι στα πλαίσια της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και παρά το γεγονός ότι κατάφερε να προηγηθεί νωρίς στο σκόρ χάριν στο γκολ του Ροντρίγκο, τα δύο τέρματα των Ο'Ράιλι και Χάαλαντ στο 35' και το 43' αντίστοιχα στέρησαν την νίκη από την βασίλισσα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, όπως ήταν αναμενόμενο σε περίπτωση ήττας, άρχισαν να πληθαίνουν τα σενάρια περί απόλυσης του προπονητής των γηπεδούχων, Τσάμπι Αλόνσο, με τον τερματοφύλακα των «μερένχες», Τιμπό Κουρτουά να επεμβαίνει, δηλώνοντας έμπρακτα την υποστήριξη του στον Βάσκο τεχνικό, βάζοντας έτσι ένα τέλος σε όλη αυτή την παραφιλολογία που είχε δημιουργηθεί.

«Είμαστε με τον Τσάμπι Αλόνσο, τον στηρίζουμε στο 100% και μπορείτε να το δείτε αυτό και στο γήπεδο, δεν μας ενδιαφέρουν τα όσα λέγονται από εσάς (Τα ΜΜΕ)», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Βέλγος κίπερ.

🚨 Thibaut Courtois: “We are with Xabi Alonso. We are 100% behind him and you can see that on the pitch”. pic.twitter.com/xIoJnrfJhl December 11, 2025

Και ο Τσάμπι Αλόνσο όμως με την σειρά του στην συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού αποθέωσε τους παίκτες του, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα.

«Αντιμετωπίζουμε τραυματισμούς, αλλά οι παίκτες μας τα δίνουν όλα, οπότε δεν έχουμε τίποτα για να παραπονεθούμε σήμερα. Εκτιμώ πραγματικά τη στάση των παικτών σε καθημερινή βάση και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι».

Μάλιστα αναφέρθηκε και στους φιλάθλους της ομάδας του και τις όποιες αποδοκιμασίες μπορεί να ακούστηκαν με το τελικό σφύριγμα του αγώνα σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως: «Όταν δεν κερδίζεις εντός έδρας, μπορεί να υπάρξουν (αποδοκιμασίες) αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι φυσιολογικό, αλλά έχουν υπάρξει και άλλες φορές που ενώ χάσαμε μας έχουν υποστηρίξει (οι φίλαθλοι). Το καταλαβαίνουμε και το αποδεχόμαστε».