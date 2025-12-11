Η ατάκα του προπονητή της Μπράιτον, Φάμπιαν Χίρτσελερ, για τον χρόνο συμμετοχής του Μπάμπη Κωστούλα στον αγωνιστικό χώρο.

Η Μπράιτον υποδέχθηκε την Κυριακή (07/12) στο «AMEX» την Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου στα πλαίσια της 15ης αγωνιστικής της Premier League με τις δύο ομάδες να μένουν στην ισοπαλία με 1-1. Ο σκόρερ για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Μπόουεν, ενώ για τους γηπεδούχους ο Τζεορτζίνιο.

Ένας από τους καλύτερους παίκτες της αναμέτρησης και εκείνος που έκανε πραγματικά την διαφορά για τους «γλάρους» ήταν ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος από τη στιγμη που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 72' ήταν πραγματικά παντού, «σφυροκόπησε» ανελέητα την άμυνα των «σφυριών», είχε 17! επαφές με την μπάλα ενώ επιχείρησε και ένα ανάποδο ψαλίδι που λειτούργησε ως «ασιστ» για το γκολ του Γάλλου επιθετικού.

Φυσικά η εμφάνιση αυτή του νεαρού επιθετικού, πέρα από τους φιλάθλους της Μπράιτον που τον χαρακτήρισαν ως τον «δικό μας Μέσι», δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τον προπονητή των γλάρων, Φάμπιαν Χίρτσελερ, ο οποίος στην συνέντευξη Τύπου μετά την λήξη της αναμέτρησης αποθέωσε το ταλέντο και την εργατικότητα του πρώην άσου του Ολυμπιακού.

«Νομίζω ότι το παιχνίδι που έδειξε είναι ακριβώς αυτό που δείχνει όλο και περισσότερο στις προπονήσεις. Βρίσκοντας καλές λύσεις σε στενούς χώρους, δημιουργώντας στιγμές για εμάς. Έχοντας δημιουργικότητα, έχοντας αυτή τη χαρά που μας έλειψε στο πρώτο ημίχρονο. Συνολικά, συνεχίζει να πιέζει και αυτό είναι θετικό για εμάς».

Τέλος, ερωτηθείς για το αν ο Κωστούλας θα μπορούσε να έχει περισσότερα λεπτά συμμετοχής ή ακόμα και να ξεκινήσει βασικός στα επόμενα παιχνίδια, ο Γερμανός τεχνικός αποκρίθηκε: «Ναι, γιατί όχι;».

Η αλήθεια είναι πως παρά τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του στην Premier League ο διεθνής επιθετικός έχει καταφέρει να βρει δίχτυα στο πρωτάθλημα της Αγγλίας, στην ήττα της ομάδας του με 4-2 από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ το ερχόμενο Σάββατο η Μπράιτον θα αντιμετωπίσει στο «Ανφιλντ» την Λίβερπουλ, με τον Μπάμπη Κωστούλα να έχει την δυνατότητα μετά το «Ολντ Τράφορντ», να σκοράρει και σε ένα άλλο ιστορικό γήπεδο της Αγγλίας.