Ο Παναιτωλικός ανήρτησε στα Social Media ένα φανταστικό εικαστικό και έστειλε χρόνια πολλά στον ΟΦΗ για τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας.

Ημέρες γιορτής είναι αυτές για την «οικογένεια» του ΟΦΗ, καθώς στις 10 Δεκεμβρίου συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την ημέρα που οι ιδρυτές του συλλόγου κατέθεσαν το καταστατικό σύστασης στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου. Ο πρώτος... αντίπαλος που τίμησε τον Όμιλο είναι ο Παναιτωλικός.

Οι Αγρινιώτες δημοσίευσαν στα Social Media ένα εκπληκτικό εικαστικό με τον Τίτορμο να χαιρετάει τον Ψηλορείτη και το Ενετικό Φρούριο Ηρακλείου, ενώ στον ουρανό είναι το επετειακό έμβλημα των Κρητικών.

«Ο ΟΦΗ συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Η ΠΑΕ Παναιτωλικός του εύχεται χρόνια πολλά, με επιτυχίες, μέσα κι έξω από τα γήπεδα», αναφέρει η ανάρτησή των Καναρινιών, ενώ στο εικαστικό γράφει: «Ένας αιώνας ιστορίας. Ο σεβασμός οδηγός για το μέλλον».

Θυμίζουμε πως συνδετικός κρίκος των δυο συλλόγων είναι ο τεχνικός διευθυντής του Παναιτωλικού, Μάκης Μπελεβώνης, ο οποίος εκτός από «σημαία» των Αγρινιωτών είχε υπηρετήσει τον ΟΦΗ την εξαετία 2001-07, όντας μάλιστα αρχηγός, ενώ πρόσφατα είχε στείλει τις ευχές του στους Κρητικούς. Φυσικά οι κιτρινομπλέ είχαν κάνει ανάλογες κινήσεις στο παρελθόν και για άλλες ομάδες, όπως με την ΑΕΚ.

Αξιοσημείωτο πως αυτή η σεζόν είναι ξεχωριστή και για την «οικογένεια» του Παναιτωλικού, ο οποίος στις 9 Μαρτίου επίσης θα συμπληρώσει έναν αιώνα ιστορίας.