Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για έναν εκ των πρωταγωνιστών των τελευταίων αγώνων του Ολυμπιακού.

Τι έχουμε καταλάβει μέχρι τώρα για τον Στρεφέτσα, την πιο ακριβή μεταγραφή του Ολυμπιακού το περασμένο καλοκαίρι;

Όταν είναι σε καλή κατάσταση ο Βραζιλιάνος δείχνει ικανός να βοηθήσει ίσως όχι θεαματικά, αλλά ουσιαστικά την ομάδα του Μεντιλίμπαρ, με ερωτηματικό τη διάρκεια και την σταθερότητα του. Διότι υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα: από τα εφτά παιχνίδια στα οποία είχε χρόνο βασικού, μόνο στα δύο ήταν πραγματικά καλός, ιδίως δε στο 3-0 με τον ΟΦΗ το περασμένο Σάββατο.

Αντιθέτως, ο έμπειρος (στα 28 προς 29 χρόνια του) αυτός εξτρέμ έχει δώσει πολύ περισσότερες βοήθειες μπαίνοντας ως αλλαγή! Φτιάχνοντας γκολ και με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Τσάμπιονς Λιγκ και με τον Βόλο στο πρωτάθλημα και με την Ελλάς Σύρου στο Κύπελλο.

Αναμφίβολα το καλύτερο του Στρεφέτσα το είδαμε προχθές στην Αστάνα, καθώς μέσα σε 31 λεπτά συμμετοχής πρόλαβε κι έκανε πάρα πολλά πράγματα. Κι όχι μόνο, όπως λένε κάποιοι, ένα καλό τάκλιν κι ένα καλό κλέψιμο μπάλας. Μπορεί να μην πιστώθηκε, αυτή τη φορά κάποια ασίστ, αλλά από δικές του πραγματικά πολύ ωραίες προσπάθειες ξεκίνησαν οι δύο πιο σημαντικές φάσεις του Ολυμπιακού, τόσο το δοκάρι του Ταρέμι, όσο και το πρώτο δοκάρι του Ελ Κααμπί.

Ο Στρεφέτσα σαν να μπήκε αγχωμένα στο παιχνίδι (θυμηθείτε δύο άσχημα κοντρόλ του στα πρώτα λεπτά της παρουσίας του), ωστόσο πολύ γρήγορα άρχισε να δουλεύει πολύ από την αριστερή πλευρά, όπως κι από τη δεξιά όταν μετακινήθηκε για λίγο από εκεί. Συνδυάστηκε ωραία και με τον Μουζακίτη και με τον Ταρέμι και με τον Ζέλσον, κέρδισε φάουλ σε καλή θέση κι επιχείρησε κι ο ίδιος να απειλήσει με δύο σουτ, έστω κι αν το πρώτο ήταν κάπως επιπόλαιο-το δεύτερο του το έβγαλε ο αντίπαλος γκολκίπερ.

Δεν του έπιασαν όλα όσα προσπάθησε, κυρίως δεν του πέρασαν τρεις-τέσσερις πάσες και σέντρες. Αλλά πραγματικά προσπάθησε πολλά πράγματα. Πού δεν ήταν καλός; Σε δύο προωθήσεις του αντίπαλου μπακ έμεινε πολύ πίσω του κι άφησε τον Ορτέγκα μόνο του. Κάπως έτσι στο 92΄ βγήκε από δεξιά η σέντρα για τον σέντερ φορ της Καϊράτ, σε μία στιγμή στην οποία ο Μπιανκόν αδράνησε, δεν σηκώθηκε και ο Καζάκος πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα για καλή τύχη του Τζολάκη να καταλήγει πάνω του, ειδάλλως θα είχαμε δράματα αλά PSV, που στο 92’ είχε ισοφαρίσει στο Καραϊσκάκη σε 1-1…

Τέλος πάντων, αυτή την στιγμή ο Στρεφέτσα βγάζει ένα θετικό πρόσημο στις σημαντικές βοήθειες που δίνει στον Ολυμπιακό όταν μπαίνει αλλαγή! Μοιάζει ιδανικός για τον ρόλο του 12ου η, 13ου παίκτη. Κι ακόμη κι έτσι να είναι, δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα. Ίσα ίσα είναι μεγάλη υπόθεση. Κάθε μεγάλη ομάδα έχει ανάγκη από έναν εξτρέμ να έρχεται από τον πάγκο και να κάνει τη διαφορά. Ο δε Ολυμπιακός σίγουρα δεν μπορεί να την βγάζει με μόνο Ποντένσε και Ζέλσον.

Επιπλέον, η ποδοσφαιρική λογική λέει ότι ο Στρεφέτσα όσο παίζει καλά, τόσο ψυχολογία θα παίρνει και θα αρχίσει να γίνεται πιο σημαντικός και όταν αγωνίζεται σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας.

Άσχετο: Ο κόσμος νομίζει ότι επειδή το Ολυμπιακός-Μπάγερ Λέβερκουζεν γίνεται στις 20 Ιανουαρίου, οι Γερμανοί θα είναι ανέτοιμοι λόγω διακοπής της Μπουντεσλίγκα. Δεν ισχύουν αυτά. Η Λέβερκουζεν ερχόμενη στο Καραϊσκάκη θα έχει παίξει τρία παιχνίδια πρωταθλήματος! Στις 10.1 με Στουτγκάρδη μέσα, στις 13.1 με Αμβούργο έξω και στις 17.1 με τη Χόφενχαϊμ έξω. Όσα θα έχει παίξει κι ο Ολυμπιακός μετά τη διακοπή του ελληνικού πρωταθλήματος!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δύο από τα πράγματα που δεν μου άρεσαν στον Ολυμπιακό από το τελευταίο του ευρωπαϊκό παιχνίδι…

Ένα ότι πολύ εύκολα πιάνονταν οι κυνηγοί του κορόϊδο με τις παγίδες οφσάϊντ που έστηναν οι αμυντικοί της Καϊράτ. Έξι οφσάϊντ είναι υπερβολικά κακός αριθμός. Τρία του Τσικίνιο στα πρώτα 30 λεπτά! Ο δε ΕΛ Κααμπί είναι πρώτος σε οφσάϊντ στη διοργάνωση (εννιά).

Δύο οι πολύ κακές εκτελέσεις των στατικών φάσεων. Πήγαν τζάμπα και βερεσέ οκτώ κόρνερ (!) και τέσσερα φάουλ γύρω γύρω από την περιοχή της Καϊράτ. Κι ο Ολυμπιακός δεν είναι ότι δεν έκανε γκολ από ένα «στημένο», είναι ότι δεν δημιούργησε καν ευκαιρία, δεν απείλησε έστω σε μία από τις 12 αυτές στατικές φάσεις.

Για να επιβεβαιωθεί η διαπίστωση μου ότι φέτος η ομάδα έχει μεν δουλέψει περισσότερο τα κόρνερ και τα φάουλ, αλλά σε βαθμό αρκετό μόνο για τα ματς με τις μικρές ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Μοναδικό καλό «στημένο» σε μεγάλο ματς ήταν το γκολ του Ταρέμι με κεφαλιά από το φάουλ του Ποντένσε με την ΑΕΚ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔