ΠΑΟΚ: Τα μέλη της επιτροπής για τους εορτασμούς των 100 ετών ζωής της ομάδας
Σε ρυθμούς... γενεθλίων μπαίνει όλο και πιο έντονα ο ΠΑΟΚ, αφού έκανε γνωστά τα μέλη της Επιτροπής, που αναμένεται να αναλάβουν την οργάνωση των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 100 ετών από την ημέρα της ίδρυσης του κλαμπ, τα οποία θα συμπληρώσει στις 20 Απριλίου του 2026
Αυτά θα είναι 15 τον αριθμό και ανάμεσά τους ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων ο θρυλικός Γιώργος Κούδας, που είναι επίτιμος πρόεδρος, ο Αντελίνο Βιεϊρίνια και ο Γιώργος Τουρσουνίδης. Σύντομα θα έχουν την πρώτη τους συνεργασία με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη προκειμένου να οριοθετηθεί το ύφος και το πλαίσιο των εορτασμών.
Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ
«Η επιτροπή για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ
Δείτε ΕπίσηςΠΑΟΚ
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη σύνθεση της επιτροπής, που συστάθηκε για την οργάνωση των εκδηλώσεων της συμπλήρωσης 100 ετών από την ίδρυση του ΠΑΟΚ.
Τις επόμενες ημέρες, η επιτροπή θα έχει την πρώτη της συνεργασία με τον Πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, για να οριοθετηθεί το ύφος και το πλαίσιο των εκδηλώσεων που θα οργανωθούν.
Η επιτροπή αποτελείται από τους:
1. Κωνσταντίνο Βασιλόπουλο – Πρόεδρος/ Project Manager
2. Γιώργο Κούδα – Επίτιμος Πρόεδρος
3. Αντελίνο Βιειρίνια
4. Κυριάκο Αλεξανδρίδη
5. Γιώργο Τουρσουνίδη
6. Ιάκωβο Μιχαηλίδη
7. Νίκο Μαραντζίδη
8. Βαγγέλη Γαλατσόπουλο
9. Κλεάνθη Βαλαρούτσο
10. Ηλία Βιολίδη
11. Στέργιο Καλύβα
12. Χρήστο Παπανικολάου
13. Θωμαή Βαρδαλή
14. Χρήστο Καραμπέρη
15. Βασίλη Χατζηαποστόλου»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.