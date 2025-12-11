Ο ΠΑΟΚ έκανε γνωστά τα μέλη της επιτροπής που θα αναλάβουν τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της συμπλήρωσης 100 ετών από την ίδρυση της ομάδας.

Σε ρυθμούς... γενεθλίων μπαίνει όλο και πιο έντονα ο ΠΑΟΚ, αφού έκανε γνωστά τα μέλη της Επιτροπής, που αναμένεται να αναλάβουν την οργάνωση των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 100 ετών από την ημέρα της ίδρυσης του κλαμπ, τα οποία θα συμπληρώσει στις 20 Απριλίου του 2026

Αυτά θα είναι 15 τον αριθμό και ανάμεσά τους ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων ο θρυλικός Γιώργος Κούδας, που είναι επίτιμος πρόεδρος, ο Αντελίνο Βιεϊρίνια και ο Γιώργος Τουρσουνίδης. Σύντομα θα έχουν την πρώτη τους συνεργασία με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη προκειμένου να οριοθετηθεί το ύφος και το πλαίσιο των εορτασμών.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Η επιτροπή για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη σύνθεση της επιτροπής, που συστάθηκε για την οργάνωση των εκδηλώσεων της συμπλήρωσης 100 ετών από την ίδρυση του ΠΑΟΚ.