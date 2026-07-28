Κάρι για απόφαση ΛεΜπρόν: «Γι’ αυτό δεν οραματίζεσαι τίποτα μέχρι να συμβεί»

Ο Στεφ Κάρι πήρε θέση για την απόφαση του ΛεΜπρόν Τζέιμς να πάει στους Σίξερς.

O ΛεΜπρόν Τζέιμς εδώ και λίγες μέρες πήρε την απόφαση του και θα αναζητήσει το πέμπτο δαχτυλίδι της καριέρας του, αφού μετέφερε τα ταλέντα του στους Σίξερς και ήδη έχει φέρει τα πάνω-κάτω στη Φιλαδέλφεια και όχι μόνο στο μπάσκετ.

Μια από τις ομάδες που... συνδέθηκαν μαζί του με δημοσιεύματα ήταν και οι Γουόριορς. Ο ΛεΜπρόν κοντραρίστηκε με το Γκόλντεν Στέιτ και τον Κάρι για τέσσερι σερί χρόνια σε τελικούς από το 2015 μέχρι το 2018 σε ένα από τα κορυφαία rivalry της ιστορίας.

Τελικά ο King James δεν έγινε συμπαίκτης με τον Στεφ και ο κορυφαίους σουτέρ της ιστορίας τοποθετήθηκε για την απόφαση αυτή με μια ατάκα.

«Γι’ αυτό δεν οραματίζεσαι τίποτα μέχρι να συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηγέτης των πολεμιστών που ετοιμάζεται να δώσει και φέτος τις μάχες του με τον ΛεΜπρόν. Σίγουρα πολλοί θα ήθελαν να τους δουν συμπαίκτες, αλλά αυτό δεν συνέβη.