Σλούκας στο Gazzetta για την επιστροφή από τον τραυματισμό του: «Με τον ΠΑΟΚ έπαιξα 30 λεπτά και εκεί το πόδι μου πρήστηκε...»

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε στο Gazzetta και στάθηκε μεταξύ άλλων και για την επιστροφή από τον τραυματισμό του.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού συνεχίζει απτόητος και τη φετινή σεζόν στα πράσινα, θέλοντας να επιστρέψει στην κορυφή στη Εuroleague και τη Stoiximan GBL.

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε στο Gazzetta για τη νέα σεζόν του στο τριφύλλι, τον Ομπράντοβιτς, τον Άταμαν, την Εθνική, ενώ στάθηκε και στην επέμβαση που έκανε τον περασμένη Απρίλη, μιλώντας και για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που έπαιξε παραπάνω λεπτά από αυτά που έπρεπε.

Αναλυτικά

- Κώστα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι που απασχόλησε πολύ κόσμο του Παναθηναϊκού. Μετά την επέμβαση που έκανες τον περασμένο Απρίλιο, αναγκάστηκες να χάσεις τα τελευταία παιχνίδια της EuroLeague και τους τελικούς του πρωταθλήματος. Σε τι κατάσταση βρίσκεσαι τώρα και πότε υπολογίζεις να είσαι διαθέσιμος, ώστε να σε δει ξανά ο κόσμος του Παναθηναϊκού στο παρκέ;

«Από τώρα, επειδή είμαι σε καλό στάδιο πλέον, νομίζω ότι σε 15-20 ημέρες θα μπω στην ομάδα. Έτσι θέλω να πιστεύω. Η αλήθεια είναι ότι μετά το χειρουργείο γύρισα καλά, έκανα καλές προπονήσεις. Απλώς, στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ έπρεπε να παίξω λιγότερο από δέκα λεπτά, ενώ στο επόμενο δεν έπαιξα καθόλου. Χρειάστηκε, λόγω των συνθηκών του παιχνιδιού, να παίξω πάνω από 25 λεπτά. Έπαιξα, νομίζω, 30 μαζί με την παράταση. Η αλήθεια είναι ότι εκεί το πόδι μου δεν άντεξε να παίξω ξανά την επόμενη μέρα, πρήστηκε, έβγαλε αντίδραση και δεν μπορούσα να βοηθήσω την ομάδα. Έτσι, έπρεπε να χάσω ουσιαστικά όλο το καλοκαίρι.»