Προμηθέας και Κολοσσός δίνουν τις μάχες τους στα προκριματικά του BCL. Που θα δείτε τα ματς.

Έφτασε η κρίσιμη στιγμή για τις ελληνικές ομάδες που βρίσκονται στα προκριματικά του BCL. Ο Προμηθέας παίζει με την Βιέννη στις 14:15, ενώ ο Κολοσσός κοντράρεται με την Κορφέζ στις 16:30.

Αν οι δύο ελληνικές ομάδες πάρουν την πρόκριση, θα παίξουν μεταξύ τους στον επόμενο προκριματικά γύρο σε έναν... εμφύλιο πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν για τη διοργάνωση.

Στους ομίλους βρίσκονται ήδη η ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα που πέρυσι έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση του BCL, αλλά έχασε στον τελικό από τη Ρίτας, αλλά και το Περιστέρι του Βασίλη Ξανθόπουλου.

Το πρόγραμμα

Προμηθέας - Βιέννη 14:15 (Magenta Sport 4)

Κολοσσός - Κορφέζ 16:30 (Magenta Sport 4)