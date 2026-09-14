Η Χάποελ Ιερουσαλήμ αναζητά έναν πόιντ γκαρντ μετά τον τραυματισμό του Τζάρεντ Χάρπερ και ο Λορέντζο Μπράουν είναι μια από τις επιλογές που παρακολουθούν.

Στην αγορά για την απόκτηση ενός πόιντ γκαρντ βρίσκεται η Χάποελ Ιερουσαλήμ και φαίνεται πως πλησιάζει προς τον Λορέντζο Μπράουν, ο οποίος πρόσφατα ζητούσε να τον ελευθερώσουν! Σύμφωνα με ισραηλινό δημοσίευμα του «Sport5.co.ol» ο 36χρονος Αμερικανός είναι ένας παίκτης του οποίου το προφίλ απασχολεί τη Χάποελ, η οποία θέλει να καλύψει το κενό του τραυματία Τζάρεντ Χάρπερ.

Βέβαια, ακόμη ο Μπράουν δεν έχει αποδεσμευτεί από την Αρμάνι Μιλάνο, καθώς υπάρχει διαφορά στο θέμα της αποζημίωσης του. Η ιταλική ομάδα δεν επιθυμεί να τον διατηρήσει στο ρόστερ της για δεύτερο χρόνο, όμως ακόμη δεν έχουν φτάσει κοντά στη λύση της συνεργασίας τους.

Η Αρμάνι φαίνεται διατεθειμένη να οδηγηθεί σε συμφωνία εφόσον πληρώσει το 50% του συμβολαίου του για τον δεύτερο χρόνο, αλλά ακόμη ο Λορέντζο Μπράουν δεν συμφωνεί. Πάντως, η ιταλική ομάδα έχει κλείσει το ρόστερ της εδώ και αρκετό και ρό και το θέμα του 36χρονου Αμερικανού παραμένει σε εκκρεμότητα.

