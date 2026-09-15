Παπαπέτρου στο Gazz Floor: Αυτός είναι ο νέος Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα!

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε στο Gazz Floor by Novibet και ανέλυσε τον Ολυμπιακό της νέα σεζόν.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη Euroleague και θα μπει στη νέα σεζόν για να προστατέψει την κορυφή και να επαναλάβει τον περσινό θρίαμβο. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε στο Gazz Floor by Novibet και στάθηκε στους ερυθρολεύκους και το πως θα παρουσιαστούν τη νέα σεζόν με τις προσθήκες του Μοντέρο και του Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

«Ο Ολυμπιακός αλλάζει τη δομή του με τις προσθήκες του Μοντέρο και του ΜακΙντάιρ. Αυτοί οι δύο θα αλλάξουν τον τρόπο που έπαιζε ο Ολυμπιακός μέχρι σήμερα. Έπαιζε κύριο ball handling τον Γουόκαπ που είναι ένα παιδί που δεν είναι score first και τώρα έχει τον Μοντέρο που είναι score first», τόνισε μεταξύ άλλων ο Specialist του Gazz Floor.

Αναλυτικά όσα είπε