Η Δόξα Λευκάδας κέρδισε (61-58) και τον Πανιώνιο μετά την Μύκονο στο 8ο Τουρνουά Αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα», που διεξήχθη στο Αγρίνιο.

Στις λεπτομέρειες στο φινάλε η Δόξα Λευκάδας επικράτησε (61-58) του Πανιωνίου στην δεύτερη ημέρα (και τελευταία) του 8ου Τουρνουά Αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα» που διεξήχθη στο Αγρίνιο.

Η ομάδα της Λευκάδας έκανε το «2 στα 2», καθώς μετά την Μύκονο στην πρεμιέρα νίκησε και τους «κυανέρυθρους» σε μια αναμέτρηση, που διεξήχθη σε τέσσερα 8λεπτα.

ΤΑ 8ΛΕΠΤΑ: 14-8, 31-29, 44-44, 58-61

Τους πόντους του Πανιωνίου πέτυχαν: Χριστοφίλης 4, Κολοβέρος 8, Μπιουκάναν 8, Γερομιχαλός 7, Γουόλτερς 9, Σταυρακούκας 10, Καμαριανός 4, Καρράς 6, Δενδρινός 2, Πιλάβιος, Σασλόγλου.

Όλα τα έσοδα του 8ου Τουρνουά Αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα» στο Αγρίνιο, θα διατεθούν στον Σύλλογο «Η Φλόγα». Στο πλαίσιο της διοργάνωσης απονεμήθηκαν δύο τιμητικές πλακέτες στην ομάδα του Πανιωνίου.

Συγκεκριμένα, ο Sports Director, Κρις Χουγκάζ, παρέλαβε την πλακέτα συμμετοχής από τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Χρήστο Ζαρκαβέλη, ενώ ακολούθησε ειδική βράβευση για τον Φάνη Χριστοδούλου από τον Δήμαρχο Αγρινίου, Γιώργο Παπαναστασίου.



