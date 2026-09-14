Ο Βίκος Ιωαννίνων κατάφερε να πάρει τη φιλική νίκη επί της Μυκόνου με 72-62 για το τουρνουά Αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα».

Οι ομάδες της Stoiximan GBL δίνουν τα τελευταία τους φιλικά τεστ, λίγο πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Ο Βίκος Ιωαννίνων που ετοιμάζεται για την πρώτη του σεζόν στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, αντιμετώπισε τη Δευτέρα (14/09) τη Μύκονο.

Μία μέρα μετά την ήττα από τον Πανιώνιο, η ομάδα των Ιωαννίνων, έφτασε σε ένα θετικό αποτέλεσμα, καθώς κέρδισε την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου με 72-62. Μία αναμέτρηση που διεξήχθη στο Αγρίνιο, στα πλαίσια του 8ου Τουρνουά Αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα».

Οι δύο προπονητές προχώρησαν σε δοκιμές όπως ήταν αναμενόμενο, μιας και μέσω αυτών των αγώνων, θέλουν να βγάλουν συμπεράσματα και να διορθώσουν τα όποια προβλήματα υπάρχουν.