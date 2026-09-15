Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας.

Τρίτη (15/09) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι σαφώς πιο λιτό συγκριτικά με εκείνο του σαββατοκύριακου, με την δράση να περιορίζεται κατά κύριο λόγο στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.

Πριν από αυτά όμως συντονιστείτε στις 12:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και το Gazz Floor, με όλο το ρεπορτάζ των ομάδων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αργότερα στις 14:00 ακολουθούν οι Galacticos Live by Elabet, με όλο το παρασκήνιο πριν από τους ευρωπαϊκούς αγώνες Ολυμπιακού και ΟΦΗ και στις 16:15 έρχεται το Q&A για την ΑΕΚ με τους Γιώργο Τσακίρη και Νίκο Καρφή να απαντάνε σε όλες τις ερωτήσεις των φίλων της Ένωσης.

Η δράση ξεκινάει στις 19:00 (Nova Sports Prime), με την Τζένοα να υποδέχεται τη Σουντιρόλ για το Κύπελλο Ιταλίας, ενώ στις 20:00 (Magenta Sport 3) η Ράγιο Βαγιεκάνο θα φιλοξενήσει την Εσπανιόλ. Στις 21:00 (Nova Sports Start) o Άγιαξ θα αναμετρηθεί με την Βίλεμ και την ίδια ώρα η Αλαβές με την Βαλένθια (Magenta Sport 4). Στις 22:00 (Nova Sports Prime) η Φιορεντίνα θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Πάρμα και στις 22:30 (Magenta Sport 3) η Έλτσε με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο μπάσκετ ο Προμηθέας Πατρών θα αναμετρηθεί με την Βιέννη (14:15, Magenta Sport 4) και ο Κολοσσός Ρόδου με την Μανίσα (16:30, Magenta Sport 4) για τα προκριματικά του Basketball Champions League.

Τέλος στο βόλεϊ, λίγες ώρες μετά την σπουδαία νίκη επί της Σλοβενίας, η Ελλάδα θα αγωνιστεί με την Σουηδία για την 4η αγωνιστική του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος βόλεϊ(17:00, ΕΡΤ2 Σπορ).

Οι μεταδόσεις της ημέρας