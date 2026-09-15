Παναθηναϊκός: Αγιασμός στο T-Center
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός την Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη παρουσίασε την εκτός έδρας εμφάνιση που θα φοράνε οι παίκτες τη νέα σεζόν. Μια μέρα μετά σειρά πήρε ο αγιασμός.
Ο ετήσιος αγιασμός των πράσινων έγινε το πρωί της Τρίτης 15/9 στο T-Center, με τους αθλητές και το επιτελείο της ομάδας να είναι παρόντες. H oμάδα του Ομπράντοβιτς ξεκινά το ταξίδι της στη Εuroleague στις 24 Σεπτέμβρη κόντρα στην Παρί στην Αθήνα, ενώ στις 4 Οκτώβρη κάνει πρεμιέρα στη Stoiximan GBL με εντός έδρας ματς κόντρα στον Βίκο Ιωαννίνων.
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Αναλυτικά
«Το πρωί της Τρίτης (15/9), κατόπιν προσκλήσεως, πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος αγιασμός του Παναθηναϊκού AKTOR σε όλους τους χώρους του Telekom Center Athens, παρουσία των αθλητών και του συνόλου του επιτελείου της ομάδας από τον π. Δημήτριο Φωκιανό».
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