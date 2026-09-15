Δείτε πότε είναι τα ντέρμπι Παναθηναϊκόύ και Ολυμπιακού στην νέα σεζόν της Stoiximan GBL.

Γνωστό έγινε ολόκληρο το πρόγραμμα της Stoiximan GBL, με την πρώτη αγωνιστική να είναι προγραμματισμένη για τις 3-4 Οκτώβρη, ενώ το τέλος του πρώτου γύρου πέφτει την Κυριακή 3 Γενάρη.

Πάντως θα αργήσει αρκετά το πρώτο ντέρμπι αιωνίων εντός των συνόρων. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Oλυμπιακό στο Telekom Center Athens στις 3 Γενάρη, ενώ το ματς στο ΣΕΦ θα γίνει την 23η αγωνιστική.

Αυτό σημαίνει πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς και ο Κέντρικ Ναν προλαβαίνουν και το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Είχαν τιμωρηθεί για το μεταξύ τους επεισόδιο στον πέμπτο τελικό της Stoiximan GBL.

13η αγωνιστική, Κυριακή 3 Γενάρη

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (21:00, ΣΚΑΪ)

23η αγωνιστική, Κυριακή 28 Μάρτη

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR (ακόμα δεν ανακοινώθηκαν ώρες)