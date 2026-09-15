Χατζηδάκης στο Gazzetta: «Ο κόουτς Ξανθόπουλος έχει αποδείξει την αξία του, σημαντικό που το Περιστέρι επενδύει στον αθλητικό ψυχολόγο»

Ο Μάνος Χατζηδάκης μιλάει στο Gazzetta για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του που είναι το Περιστέρι και τονίζει πόσο σημαντική είναι η παρουσία του Χρήστου Σαλούστρου στην ομάδα, ως αθλητικός ψυχολόγος.

Μία από τις πιο σημαντικές προσθήκες που έκανε το Περιστέρι στο ρόστερ του ενόψει της νέας σεζόν, είναι η απόκτηση του Μανώλη Χατζηδάκη.

Ο διεθνής σέντερ θα ενισχύσει τον σύλλογο των Δυτικών Προαστίων στις υποχρεώσεις του στη Stoiximan GBL και στο Champions League. Μιλώντας στο Gazzetta, αναφέρεται στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του που είναι το Περιστέρι, τονίζει πόσο χαίρεται για τη συνεργασία του με τον Βασίλη Ξανθόπουλο, ενώ στέκεται και στην παρουσία του Χρήστου Σαλούστρου ως αθλητικό ψυχολόγο.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε ξεκινήσει. Νομίζω ότι όλος ο οργανισμός έχει φτιάξει ένα πολύ όμορφο σύνολο παικτών. Από την αρχή έχουμε δέσει πολύ καλά και βήμα-βήμα, θα βρούμε και τη χημεία μας».

Ο Χατζηδάκης είναι από τους παίκτες που έχει συνυπάρξει και στο παρκέ με τον Βασίλη Ξανθόπουλου και αποκαλύπτει πόσο ανυπομονεί να συνεργαστεί μαζί του υπό τις οδηγίες του.

«Είχα την τύχη να έχω συμπαίκτη μου τον κόουτς Ξανθόπουλο στον Κολοσσό. Τον ξέρω πάρα πολύ καλά και είμαι πολύ τυχερός που τον είχα συμπαίκτη και τώρα τον έχω προπονητή. Έχει αποδείξει την αξία του πέρυσι και ανυπομονώ να συνεργαστούμε στα επίσημα παιχνίδι».

Αναμφίβολα το ελληνικό πρωτάθλημα της επόμενης χρονιάς, αναμένεται να είναι από τα πιο συναρπαστικά των τελευταίων ετών. Ο Χατζηδάκης αναγνωρίζει τις σπουδαίες επενδύσεις που έχουν πραγματοποιήσει οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, δίνοντάς του παραπάνω κίνητρο.

«Σίγουρα, είναι πολύ καλό το ότι όλο το επίπεδο ανεβαίνει στη GBL. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν κάνει επενδύσεις, η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, το Περιστέρι είναι μια σταθερή δύναμη. Όλες οι ομάδες έχουν ανέβει επίπεδο και για εμάς είναι ένα έξτρα κίνητρο να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και να πηγαίνουμε όσο καλύτερα γίνεται».

Πέραν τις ανακοινώσεις των παικτών που έκανε το Περιστέρι, η ομάδα των Δυτικών Προαστίων έκανε γνωστή την έναρξη της συνεργασίας του με τον Χρήστο Σαλούστρο.

Ο πολύπειρος πρώην μπασκετμπολίστα θα συμβάλλει με την παρουσία του στον σύλλογο και ο Χατζηδάκης μέσω του Gazzetta, τονίζει πόσο σημαντική κίνηση έκαναν οι «κυανοκίτρινοι».

«Γενικά, είναι πολύ σημαντικό και ελπίζω όλες οι ομάδες να ακολουθήσουν το ίδιο βήμα με το Περιστέρι. Προσωπικά, είμαι και φίλος με τον Χρήστο και χαίρομαι πολύ για εκείνον. Θεωρώ ότι το κομμάτι της ψυχολογίας είναι πέρα από τον αθλητισμό και είναι πολύ σημαντικό που το Περιστέρι επενδύει και σε αυτόν τον τομέα».