Αργεντινή - Ισπανία 75-95: Οι Ίβηρες στην κορυφή του κόσμου για δεύτερη φορά

Γιώργος Σακελλάρης
Αργεντινή - Ισπανία 75-95: Οι Ίβηρες στην κορυφή του κόσμου για δεύτερη φορά

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Στις 15 Σεπτεμβρίου 2019 η Ισπανία υπέταξε την Αργεντινή με 95-75 στο Πεκίνο και κατέκτησε τον μπασκετικό... πλανήτη για δεύτερη φορά.

15 Σεπτεμβρίου 2019, Πεκίνο, Κίνα! Η Ισπανία έριξε στο... καναβάτσο την Αργεντινή επικρατώντας με 95-75 και αναδείχθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Κορυφαίος για την ομάδα του Σκαριόλο ήταν ο Ρίκι Ρούμπιο, ο οποίος ήταν και ο MVP της διοργάνωσης. Για τους «Γκαούτσος» του τεράστιου Λουίς Σκόλα, ξεχώρισε ο Γκάμπριελ Ντεκ.

Οι δύο ομάδες έφτασαν έως το τέλος του τουρνουά έχοντας το απόλυτο, καθώς σε επτά αναμετρήσεις σημείωσαν ισάριθμες νίκες. Οι Ίβηρες κατέκτησαν την παγκόσμια κορυφή μετά το 2006, όπου επιβλήθηκαν της Εθνικής Ελλάδας με 70-47.

Το MundoBasket του Ρίκι Ρούμπιο

Ο Ισπανός γκαρντ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του θριάμβου της «Φούρια Ρόχα» τόσο στον τελικό όσο και σε ολόκληρο το Παγκόσμιο Κύπελλο. Κέρδισε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη (MVP) από τα χέρια του σπουδαίου Κόμπε Μπράιαντ! Ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με 16.4 πόντους, 6.0 ασίστ και 4.6 ριμπάουντ κατά μ.ό. Στον τελικό κατέγραψε 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο «δαιμόνιος» περιφερειακός των Γιούτα Τζαζ τότε, προερχόταν από καταπληκτική χρονιά και στον «μαγικό κόσμο του NBA».

 

Στα γήπεδα της Άπω Ανατολής ήταν ο «ιθύνων νους» του συνόλου του Σκαριόλο εντός και εκτός παρκέ. Συνεπικουρούμενος από τους Μαρκ Γκασόλ, Ρούντι Φερνάντεθ, Σέρχιο Γιουλ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ κατά κόρον, έκανε το τουρνουά της... ζωής του, πιθανότατα στην πιο βαρυσήμαντη στιγμή της καριέρας του.

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Αναλυτικά τα στατιστικά του σε όλα τα ματς του MundoBasket 2019:

ΑντίπαλοςΛεπτάΠόντοιΑσίστΡιμπάουντΚλεψίματα
Τυνησία22'17912
Πουέρτο Ρίκο25'17481
Ιράν23'5521
Ιταλία25'15222
Σερβία26'19451
Πολωνία29'19951
Αυστραλία38'191274
Αργεντινή23'20370
ΣΥΝΟΛΟ211'131483712
Μ.Ο.26,3'16,46,04,61,5

Με... σπασμένα φρένα στον τελικό

Ισπανία και Αργεντινή διασταύρωσαν τα ξίφη τους στον μεγάλο τελικό του, ούσες αήττητες. Δύο πολύ δυνατά σύνολα με αρχή, μέση, τέλος και διακριτούς ρόλους στο παιχνίδι τους. H Αργεντινή του Σέρχιο Ερνάντες με σημεία αναφοράς τους Σκόλα και Καμπάτσο έφτασαν ως το τέλος, παρόλο που κανείς δεν την περίμενε.

Στον αντίποδα, η χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου με τον Σέρτζιο Σκαριόλο στο... τιμόνι και το δίδυμο Ρίκι Ρούμπιο - Μαρκ Γκασόλ, πιστοποίησε για ακόμη μια φορά το «winning mentality» που τη χαρακτηρίζει εδώ και μια εικοσαετία -χοντρικά- στην πλειάδα των διοργανώσεων.

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Αναλυτικά η πορεία των δύο χωρών στο MundoBasket 2019:

ΙΣΠΑΝΙΑΣκορΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣκορ
Τυνησία101-62Νότια Κορέα95-69
Πουέρτο Ρίκο73-63Νιγηρία94-81
Ιράν73-65Ρωσία69-61
Ιταλία67-60Βενεζουέλα87-67
Σερβία81-69Πολωνία91-65
Πολωνία90-78Σερβία97-87
Αυστραλία95-88 (2 παρ.)Γαλλία80-66

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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