Στις 15 Σεπτεμβρίου 2019 η Ισπανία υπέταξε την Αργεντινή με 95-75 στο Πεκίνο και κατέκτησε τον μπασκετικό... πλανήτη για δεύτερη φορά.

15 Σεπτεμβρίου 2019, Πεκίνο, Κίνα! Η Ισπανία έριξε στο... καναβάτσο την Αργεντινή επικρατώντας με 95-75 και αναδείχθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Κορυφαίος για την ομάδα του Σκαριόλο ήταν ο Ρίκι Ρούμπιο, ο οποίος ήταν και ο MVP της διοργάνωσης. Για τους «Γκαούτσος» του τεράστιου Λουίς Σκόλα, ξεχώρισε ο Γκάμπριελ Ντεκ.

Οι δύο ομάδες έφτασαν έως το τέλος του τουρνουά έχοντας το απόλυτο, καθώς σε επτά αναμετρήσεις σημείωσαν ισάριθμες νίκες. Οι Ίβηρες κατέκτησαν την παγκόσμια κορυφή μετά το 2006, όπου επιβλήθηκαν της Εθνικής Ελλάδας με 70-47.

#FIBAWC España toca la sinfonía perfecta para volver a ser campeona del Mundo https://t.co/jEPae7Ljct la crónica de la final del Mundial soñada: 🇦🇷Argentina 75-95 España🇪🇸 por @MartinezMarca pic.twitter.com/aulwvjvKix — MARCA (@marca) September 15, 2019

Το MundoBasket του Ρίκι Ρούμπιο

Ο Ισπανός γκαρντ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του θριάμβου της «Φούρια Ρόχα» τόσο στον τελικό όσο και σε ολόκληρο το Παγκόσμιο Κύπελλο. Κέρδισε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη (MVP) από τα χέρια του σπουδαίου Κόμπε Μπράιαντ! Ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με 16.4 πόντους, 6.0 ασίστ και 4.6 ριμπάουντ κατά μ.ό. Στον τελικό κατέγραψε 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο «δαιμόνιος» περιφερειακός των Γιούτα Τζαζ τότε, προερχόταν από καταπληκτική χρονιά και στον «μαγικό κόσμο του NBA».

Στα γήπεδα της Άπω Ανατολής ήταν ο «ιθύνων νους» του συνόλου του Σκαριόλο εντός και εκτός παρκέ. Συνεπικουρούμενος από τους Μαρκ Γκασόλ, Ρούντι Φερνάντεθ, Σέρχιο Γιουλ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ κατά κόρον, έκανε το τουρνουά της... ζωής του, πιθανότατα στην πιο βαρυσήμαντη στιγμή της καριέρας του.

Αναλυτικά τα στατιστικά του σε όλα τα ματς του MundoBasket 2019:

Αντίπαλος Λεπτά Πόντοι Ασίστ Ριμπάουντ Κλεψίματα Τυνησία 22' 17 9 1 2 Πουέρτο Ρίκο 25' 17 4 8 1 Ιράν 23' 5 5 2 1 Ιταλία 25' 15 2 2 2 Σερβία 26' 19 4 5 1 Πολωνία 29' 19 9 5 1 Αυστραλία 38' 19 12 7 4 Αργεντινή 23' 20 3 7 0 ΣΥΝΟΛΟ 211' 131 48 37 12 Μ.Ο. 26,3' 16,4 6,0 4,6 1,5

Με... σπασμένα φρένα στον τελικό

Ισπανία και Αργεντινή διασταύρωσαν τα ξίφη τους στον μεγάλο τελικό του, ούσες αήττητες. Δύο πολύ δυνατά σύνολα με αρχή, μέση, τέλος και διακριτούς ρόλους στο παιχνίδι τους. H Αργεντινή του Σέρχιο Ερνάντες με σημεία αναφοράς τους Σκόλα και Καμπάτσο έφτασαν ως το τέλος, παρόλο που κανείς δεν την περίμενε.

Στον αντίποδα, η χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου με τον Σέρτζιο Σκαριόλο στο... τιμόνι και το δίδυμο Ρίκι Ρούμπιο - Μαρκ Γκασόλ, πιστοποίησε για ακόμη μια φορά το «winning mentality» που τη χαρακτηρίζει εδώ και μια εικοσαετία -χοντρικά- στην πλειάδα των διοργανώσεων.

Αναλυτικά η πορεία των δύο χωρών στο MundoBasket 2019: