Υπόκλιση Μάρεϊ σε Γουέστμπρουκ: «Κορυφαίος point guard ever»

O Nτεζούντε Μάρεϊ έβγαλε το καπέλο στον Ράσελ Γουέστμπρουκ και τον τοποθέτησε στο Νο.1 της λίστας με τους κορυφαίους point guards ever.

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ αποφάσισε να βάλει τέλος σε μία ολόκληρη εποχή ανακοινώνοντας πως μετά από 18 σεζόν στο NBA επέλεξε να αποσυρθεί μέσω ενός συγκινητικού βίντεο στις 18 Αυγούστου.

Ο κορυφαίος της ιστορίας στα triple double και ένας point guard που στα καλά του χρόνια στους Θάντερ ήταν ασταμάτητος. Το μόνο που του έλειψε ήταν ένα πρωτάθλημα, αλλά ακόμα και έτσι μια θέση στο Hall Of Fame τον περιμένει.

Ο Ντεζούντε Μάρεϊ αποθέωσε τον Russ και μεταξύ άλλων είπε πως είναι ο καλύτερος point guard όλων των εποχών.

«Ο τρόπος που παίζει το παιχνίδι, έτσι είναι φτιαγμένο να παιχτεί το μπάσκετ… Καμία φιλία επιτρέπεται μέχρι μετά τον αγώνα. Είχα την τύχη να ανταγωνιστώ μαζί του. Και αγαπώ τον Μάτζικ Τζόνσον, τον Τζον Στόκτον και τον Αϊζάια Τόμας. Αλλά απλώς αυτός που ήταν ο Russ και όσα έχει κάνει μέσα κι έξω από το παρκέ, δεν μπορείς να το ξανακάνεις, δεν μπορείς να το γράψεις σαν σενάριο», ανέφερε μεταξύ άλλων.