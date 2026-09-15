Tα προβλήματα δεν σταματούν στην ΑΕΚ, αφού πλέον 11 παίκτες έχουν βγει off λόγω τραυματισμών και γαστρεντερίτιδας.

Στην ΑΕΚ δεν σταματούν οι ατυχίες το τελευταίο διάστημα. Σαν να μην έφταναν οι τραυματισμοί των Φλιώνη, Μπράουν, Φίζελ και Γουίλιαμς, ήρθε να προστεθεί και η ανησυχία με τον Μπάρτλεϊ και τις ενοχλήσεις το γόνατο.

Όμως δεν είναι μόνο αυτά γιατί το τουρνουά στη Ρόδο άφησε μια μεγάλη... πληγή στην Ένωση. Τα κρούσματα της γαστρεντερίτιδας στην αποστολή της Βασίλισσας που επέστρεψε από τη Ρόδο, όλο και αυξάνονται.

Αυτή τη στιγμή τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 11 (7 παίκτες, 3 προπονητες, 1 μέλος του προπονητικού επιτελειου). Κάτι που σημαίνει πως πλέον η ΑΕΚ έχει 11 παίκτες νοκ άουτ (μαζι με τους τραυματιες).

Και σε λίγες ημέρες πρέπει να παίξει δύο φιλικά ματς (στις 18 με Κλουζ και στις 19 με Καρδίτσα), ενώ τη μεθεπόμενη εβδομάδα είναι προγραμματισμένο και το Super Cup εκεί όπου θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό.

Ψάχνει γκαρντ πριν το Super Cup

Mέσα σε όλα αυτά, η ΑΕΚ καλείται να αντέξει με όλες αυτές τις τις απουσίες και τις αναποδιές που κάνουν πολύ δύσκολη την προετοιμασία.

Οι άνθρωποι της Ένωσης βρίσκονται ήδη στην αγορά και εντείνουν τις προσπάθειες τους για την απόκτηση γκαρντ με σκοπό να είναι στην ομάδα πριν το Super Cup για να έρθει και να δώσει λύσεις σε δημιουργία και σκοράρισμα.

Ο αρχηγός Φλιώνης παραμένει στα... πιτς και έχει απουσιάσει από τα φιλικά της ομάδας. Η απόκτηση ενός παίκτη που θα προσφέρει βοήθειες στα γκαρντ αποτελεί επιτακτική ανάγκη και στην Ένωση δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση.