O Tαζ Γκίμπσον συνεχίζει στους Μπουλς από άλλο πόστο.

O Tαζ Γκίμπσον έριξε τους τίτλους τέλους στην καριέρα του στο μπάσκετ, ανακοίνωνοντας την απόσυρση του μετά από 17 χρόνια καριέρας στο ΝΒΑ. Στους Μπουλς πέρασε τα περισσότερα χρόνια της μπασκετικής του σταδιοδρομίας και έχει ένα ιδιαίτερο δέσιμο.

Έτσι δεν θα μείνει μακριά από την αγαπημένη του ομάδα. Οι ταύροι ανακοίνωσαν πως ο Γκίμπσον θα είναι δίπλα στον head coach Τιάγκο Σπλίτερ ως μέλος του προπονητικού επιτελείου της ομάδας.

Οι ανανεωμένοι φέτος Μπουλς στηρίζουν πολλά στον Τζος Γκίντεϊ και τον Μάτας Μπόυζέλις, ενώ στη θέση του σέντερ αναμένεται να δώσει πολλές λύσεις ο Νίκολας Κλάξτον. Πολύ σημαντική η απόκτηση και του Νόρμαν Πάουελ.