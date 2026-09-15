Euroleague: Αλλαγές και διευκρινίσεις στους κανονισμούς για αντιαθλητικά και τεχνικές ποινές

Αλλαγές σε κάποιους κανονισμούς έκανε γνωστές η Euroleague.

Ορισμένες αλλαγές ανακοίνωσε η Εuroleague ενόψει του Euroleague Super Cup, της νέας σεζόν σε Euroleague και Eurocup. Επαναδιατύπωσε οδηγίες με την πράξη του σουτ, αλλά και το αντιαθλητικό φάουλ.

Αναλυτικά

Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε μια σειρά από αλλαγές και διευκρινίσεις στους κανόνες που θα ισχύουν για το πρώτο Euroleague Basketball SuperCup του 2026, καθώς και για τις σεζόν 2026-27 της EuroLeague και του BKT EuroCup.

Οι ενημερώσεις επαναδιατυπώνουν τις οδηγίες για την πράξη του σουτ και αντικαθιστούν το αντιαθλητικό φάουλ με δύο νέες κατηγορίες.

Παρακάτω περιγράφονται επίσης αρκετοί καθιερωμένοι κανόνες, προσαρμοσμένοι στην Euroleague Basketball, που παραμένουν σε ισχύ για αυτή τη σεζόν.

Αλλαγές και διευκρινίσεις κανόνων

Πράξη σουτ: ένα σουτ με άλμα ή άλλο κινούμενο σουτ ξεκινά τώρα τη στιγμή που ένας παίκτης κινεί τους ώμους και την μπάλα προς τα πάνω προς το καλάθι, και ο παίκτης πρέπει να βρίσκεται στο μπροστινό γήπεδο για να μετρήσει. Η κίνηση προς το καλάθι κρίνεται ξεχωριστά: η πράξη του σουτ συνήθως ξεκινά μεταξύ της γραμμής των τριών πόντων και του καλαθιού, μόλις ο παίκτης μαζέψει την μπάλα και συνεχίσει την κίνηση σουτ μέχρι την απελευθέρωση.

Οι νέες οδηγίες καλύπτουν επίσης συγκεκριμένες καταστάσεις: η επαφή με rip-through (πλευρά προς πλευρά) είναι πάντα φάουλ στο γήπεδο, όχι φάουλ σουτ. η επαφή με το χέρι ενός σουτέρ στο follow-through είναι νόμιμη μόνο εάν είναι μικρή και συμβαίνει καθαρά μετά την απελευθέρωση της μπάλας, με την επαφή στο πλάι του χεριού, του καρπού, του βραχίονα ή του σώματος να εξακολουθεί να είναι πάντα φάουλ. Και εάν ένας αμυντικός μπει στο χώρο προσγείωσης ενός σουτέρ και το πόδι του σουτέρ ακουμπήσει στο πόδι του αμυντικού, τώρα καταλογίζεται ως φάουλ αντί για το παλιό αντιαθλητικό φάουλ.

Οι τεχνικές ποινές χωρίζονται πλέον σε δύο κατηγορίες. Η Κατηγορία 1 μετράει την αποβολή από τον αγώνα και καλύπτει πράγματα όπως η ασεβής επικοινωνία, η χλεύη ενός αντιπάλου, η παρεμπόδιση της όρασης ενός παίκτη και η προσποίηση φάουλ. Η Κατηγορία 2 δεν μετράει για την αποβολή και καλύπτει την καθυστέρηση του αγώνα, το κρέμασμα στο καλάθι μετά από ένα κάρφωμα και την αμυντική επίθεση στην τελευταία ελεύθερη βολή.

Το αντιαθλητικό φάουλ έχει αντικατασταθεί από δύο ξεχωριστές παραβάσεις. Το φάουλ διακοπής καλύπτει την επαφή που διακόπτει τη ροή του παιχνιδιού και θέτει έναν αντίπαλο σε μειονεκτική θέση, χωρίς να είναι αρκετά σοβαρό για να είναι αντιαθλητικ΄π, όπως η διάπραξη φάουλ για να σταματήσει ένας αιφνιδιασμός ή να σταματήσει το χρονόμετρο στο τέλος ενός τετάρτου. Ένα αντιαθλητικό φάουλ καλύπτει την επαφή που δεν είναι νόμιμη ενέργεια ή που είναι απερίσκεπτη, βίαιη ή επικίνδυνη. Και οι δύο έχουν την ίδια ποινή με το παλιό αντιαθλητικό φάουλ, αλλά μόνο ένα flagrant φάουλ μετράει για αποβολή.

Ένας παίκτης φεύγει από το ματςμετά από δύο τεχνικές ποινές Κατηγορίας 1, δύο fragrant foul ή ένα από το καθένα. Ένας προπονητής αποκλείεται μετά από δύο προσωπικές τεχνικές ποινές Κατηγορίας 1 ή τρία τεχνικά φάουλ Κατηγορίας 1 που συνδέονται με συμπεριφορά στον πάγκο, είτε και τα τρία πηγαίνουν στον πάγκο είτε ένα από αυτά χρεώνεται προσωπικά στον προπονητή.

Άλλοι κανόνες για τη φετινή σεζόν

Αυτοί οι κανόνες δεν είναι καινούργιοι για τη σεζόν 2026-27, αλλά αποτελούν προσαρμογές της Euroleague Basketball που διαφέρουν από τους τυπικούς κανόνες της FIBA ​​και τείνουν να προκύπτουν όταν αμφισβητείται μια απόφαση:

Ημικύκλιο άμυνας : ένας δεύτερος αμυντικός που είναι τοποθετημένος εντός του ημικυκλίου μπροστά από το καλάθι και δεν πηδά κατακόρυφα για να αμυνθεί, θα χρεώνεται με φάουλ παρεμπόδισης (blocking foul) εάν συγκρουστεί μαζί του επιτιθέμενος παίκτης που εισέρχεται σε αυτόν τον χώρο ενώ βρίσκεται στον αέρα, εκτός εάν ο επιτιθέμενος δεν βρισκόταν στον αέρα κατά τη στιγμή της επαφής, ή είχε υποδεχθεί την μπάλα εντός του ημικυκλίου, ή προέταξε το πόδι, το γόνατο ή τον αγκώνα του.

coach challenge: οι πρώτοι προπονητές έχουν δικαίωμα για δύο τέτοιες ενέργειες ανά ματς , αλλά χάνουν τη μία εάν δεν τη χρησιμοποιήσουν εντός των πρώτων 38 λεπτών. Το challenge μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα για οποιαδήποτε περίπτωση περιλαμβάνεται στη λίστα των καταστάσεων που επιδέχονται επανεξέταση μέσω του συστήματος άμεσης επανεξέτασης (Instant Replay System), με μία εξαίρεση: οι προπονητές δεν μπορούν να αμφισβητήσουν το ποιος παίκτης διέπραξε ένα φάουλ. Οι διαιτητές μπορούν να επανεξετάσουν την ταυτότητα του παίκτη που υπέπεσε σε φάουλ με δική τους πρωτοβουλία για να διορθώσουν τυχόν λάθος καταγραφής, αλλά αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί από τον προπονητή.

Ένας πρώτος προπονητής αποβάλλεται αυτόματα εάν ο ίδιος, ή οποιοδήποτε άλλο άτομο που περιλαμβάνεται στη λίστα του πάγκου της ομάδας, εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο και παρεμποδίσει αιφνιδιασμό (fastbreak) της αντίπαλης ομάδας. Οι διαιτητές δεν θα δίνουν πλέον προειδοποίηση πριν χρεώσουν τεχνική ποινή για τη συμπεριφορά ή για προσποίηση τραυματισμού/πτώσης (flopping). Οι προειδοποιήσεις διατηρούνται μόνο για περιπτώσεις καθυστέρησης του παιχνιδιού.

Συμπλοκές στο ματς: εάν ξεσπάσει συμπλοκή, απαγορεύεται στους αναπληρωματικούς, στους παίκτες που έχουν αποκλειστεί και στο υπόλοιπο προσωπικό του πάγκου να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο. Δεν θα αποβάλλονται αυτόματα εάν παρέμβουν για να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της τάξης, εφόσον το σύστημα άμεσης επανεξέτασης επιβεβαιώσει ότι δεν συμμετείχαν ενεργά στη συμπλοκή.

Signing under protest: μόνο ο πρώτος προπονητής μπορεί να υπογράψει το φύλλο αγώνα υπό διαμαρτυρία, και αυτό πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια της πρώτης διακοπής του παιχνιδιού μετά την αμφισβητούμενη απόφαση. Εάν ο πρώτος προπονητής έχει ήδη αποβληθεί, την ευθύνη αυτή αναλαμβάνει ο βοηθός προπονητή.

Τζάμπολ: «οι αγώνες και οι παράταση ξεκινούν με τζάμπολ στον κεντρικό κύκλο. Μετά από αυτό, η ομάδα που δεν κέρδισε την πρώτη κατοχή του αγώνα κάνει την πλάγια άουτ για να ξεκινήσει τόσο το Q2 όσο και το Q3, ενώ η ομάδα που κέρδισε την πρώτη κατοχή κάνει από την πλάγια γραμμή για να ξεκινήσει το Q4. Οι παίκτες επιτρέπεται να τρέξουν την τελική γραμμή για να αφήσουν την μπάλα. Ένα τζαμπολ μεταξύ των δύο πιο κοντινών αντιπάλων χρησιμοποιείται επίσης για μια σειρά από συγκεκριμένες καταστάσεις, όπως μια διπλή παράβαση στις ελεύθερες βολές ή μια ανατροπή της μπάλας από τον τερματοφύλακα όπου καμία ομάδα δεν είχε τον έλεγχο όταν σφυρίχτηκε η παράβαση.

Η Euroleague Basketball αναθεωρεί, διευκρινίζει και προσαρμόζει συγκεκριμένους κανόνες κάθε σεζόν, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να διατηρεί τα υψηλότερα πρότυπα για τους παίκτες, τους προπονητές και τους διαιτητές, συνεχίζοντας παράλληλα να προσφέρει τον πιο ανταγωνιστικό και δίκαιο ανταγωνισμό στους οπαδούς της