Το κάλεσμα του Αλβέρτη στον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Για τον Παύλο Γιαννακόπουλο, τη φανέλα, την οικογένειά μας»
H πράσινη ΚΑΕ ενημέρωσε τον κόσμο της πως έγιναν αλλαγές στο πρόγραμμα του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στις ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων της Παρασκευής 18/09.
Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης κάλεσε τον κόσμο του Παναθηναϊκού να βρεθεί στο τουρνουά που θα γίνει στις 18 και 19 Σεπτέμβρη στο T-Center στη μνήμη του σπουδαίου Παύλου Γιαννακόπουλου.
«Για τον Παύλο Γιαννακόπουλο, για τη φανέλα, για την οικογένειά μας. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου το σπίτι μας γεμίζει. Κλείσε τη θέση σου τώρα», ήταν τα λόγια του.
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