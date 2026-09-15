Bαλένθια: Ανακοίνωσε τη σπουδαία μεταγραφή Μίροτιτς

Bαλένθια: Ανακοίνωσε τη σπουδαία μεταγραφή Μίροτιτς

Νίκος Καρφής
Bαλένθια: Ανακοίνωσε τη σπουδαία μεταγραφή Μίροτιτς
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Ο Νίκολα Μίροτιτς συνεχίζει την καριέρα του στη Βαλένθια σε μια πολύ σπουδαια μεταγραφή.

Aπό το καλοκαίρι, ήταν γνωστό πως η Βαλένθια έχει στο στόχαστρο της το όνομα του Νίκολα Μίροτιτς. Ο 35χρονος Μαυροβούνιος παραμένει ένας πολύ ποιοτικός παίκτης, και θα συνεχίσει την καριέρα του στην ισπανική ομάδα.

Δεν ήταν λίγοι οι σύλλογοι που έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Μίροτιτς, ο οποίος όμως επέλεξε να συνεχίσει στην Βαλένθια, η οποία τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο και στην ουσία ανακοίνωσε τη μεταγραφή του μέσω ενός video

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Μίροτιτς είχε μέσο όρο 11 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 19 λεπτά συμμετοχής στη EuroLeague. Έρχεται να βοηθήσει μια ομάδα που έχει πολλές αλλαγές στο ρόστερ της σε σχέση με πέρυσι, ενώ άλλαξε και προπονητή.

 
@Photo credits: eurokinissi
     

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