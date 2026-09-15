Bαλένθια: Ανακοίνωσε τη σπουδαία μεταγραφή Μίροτιτς
Aπό το καλοκαίρι, ήταν γνωστό πως η Βαλένθια έχει στο στόχαστρο της το όνομα του Νίκολα Μίροτιτς. Ο 35χρονος Μαυροβούνιος παραμένει ένας πολύ ποιοτικός παίκτης, και θα συνεχίσει την καριέρα του στην ισπανική ομάδα.
Δεν ήταν λίγοι οι σύλλογοι που έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Μίροτιτς, ο οποίος όμως επέλεξε να συνεχίσει στην Βαλένθια, η οποία τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο και στην ουσία ανακοίνωσε τη μεταγραφή του μέσω ενός video
Benvingut, Niko! 🧡— Valencia Basket Club (@valenciabasket) September 15, 2026
Cas 👉 Valencia Basket incorpora a Nikola Mirotic para la próxima temporadahttps://t.co/5oG8pdQRdl
Val 👉 Valencia Basket incorpora a Nikola Mirotic per a la pròxima temporadahttps://t.co/FZLuYKudMV
Eng 👉 Valencia Basket signs Nikola Mirotic for the… pic.twitter.com/thhcO9oLIr
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Μίροτιτς είχε μέσο όρο 11 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 19 λεπτά συμμετοχής στη EuroLeague. Έρχεται να βοηθήσει μια ομάδα που έχει πολλές αλλαγές στο ρόστερ της σε σχέση με πέρυσι, ενώ άλλαξε και προπονητή.
Habemus 4 🧡 pic.twitter.com/4cXTxOjaEk— Valencia Basket Club (@valenciabasket) September 15, 2026
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