Καλάθης: «Στόχος η διεκδίκηση του Eurocup»

Ο Νικ Καλάθης ξέρει ότι ο πήχης του ΠΑΟΚ φέτος είναι ψηλά και μιλώντας για τη νέα σεζόν που ξεκινά, θέτει και ο ίδιος μεγάλους στόχους.

Μαζί με τον Τσέντι Όσμαν, αποτελούν τις δύο πιο εντυπωσιακές κινήσεις του ΠΑΟΚ φέτος. Αμφότεροι, έχουν δείξει με το «καλημέρα» έτοιμοι να ηγηθούν, με τον έμπειρο πλέι μέικερ να έρχεται σε πολύ καλή κατάσταση από τα παιχνίδια της Εθνικής και να τονίζει ότι προφανής στόχος του ΠΑΟΚ, είναι η διεκδίκηση του Eurocup.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Νικ Καλάθης...

Για την προετοιμασία και το δέσιμο της ομάδας: «Νομίζω ότι όλη η ομάδα ανυπομονεί για τα επόμενα βήματα. Προφανώς, είμαστε ακόμα στην προετοιμασία και θεωρώ ότι με κάθε προπόνηση και κάθε παιχνίδι θα γινόμαστε όλο και καλύτεροι, ώστε να μάθουμε ο ένας τις κινήσεις του άλλου. Υπάρχουν πολλά νέα πρόσωπα, οπότε πρέπει να καταλάβουμε τι λειτουργεί και τι όχι. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει η σεζόν».

Για τους στόχους του ΠΑΟΚ και το Eurocup: «Προφανώς, όταν φτιάχνεις αυτή την ομάδα, ο στόχος είναι να διεκδικήσεις τον τίτλο του Eurocup. Νομίζω ότι έχουμε τους χαρακτήρες και τους παίκτες στην ομάδα για να το πετύχουμε. Είναι ένας μακρύς δρόμος από εδώ και πέρα, οπότε θέλουμε να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι, γιατί έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε. Στο τέλος της σεζόν, όμως, ο βασικός μας στόχος είναι να έχουμε την ευκαιρία να κερδίσουμε το Eurocup και να είμαστε πραγματικά ανταγωνιστικοί».

Για την κατάσταση που βρίσκει το ελληνικό μπάσκετ μετά την επιστροφή του: «Είναι λίγο διαφορετικό σε σχέση με πριν από επτά-οκτώ χρόνια, αλλά είναι ωραίο να βλέπεις τις ομάδες να γίνονται όλο και καλύτερες. Έλεγα σε κάποιον ότι θεωρώ πως αυτή είναι μία από τις καλύτερες χρονιές για το ελληνικό μπάσκετ, με τις ομάδες και τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν στην Ευρώπη. Οι ομάδες αρχίζουν να επενδύουν περισσότερα χρήματα και να αποκτούν καλύτερους παίκτες. Είναι κάτι συναρπαστικό για τους φιλάθλους και, φυσικά, για το ελληνικό μπάσκετ».

Για την πίεση και την επιθυμία του κόσμου του ΠΑΟΚ για τίτλους: «Προφανώς έχουμε μία πολύ δυνατή βάση φιλάθλων. Θέλουν να κερδίζουν. Νομίζω ότι έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ο ΠΑΟΚ κέρδισε κάτι. Εμείς έχουμε μεγάλους στόχους και, θα έλεγα, αρκετή πίεση. Αλλά είναι καλό να υπάρχει πίεση. Είναι καλό να βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση. Θα είμαστε έτοιμοι και, όπως είπα, είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάει η σεζόν».

Για τα χαρακτηριστικά που θα έχει ο φετινός ΠΑΟΚ: «Νομίζω ότι θα είμαστε μία ομάδα που θα παίζει πολύ πάνω-κάτω στο γήπεδο. Αυτό θα είναι το βασικό μας χαρακτηριστικό. Έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να τρέξουν, παιδιά όπως ο Τσέντι, ο Κάιλ (σ.σ. Αλεξάντερ), ο Τρεβ (σ.σ. Χάτζινς), ο Ναζ (Μήτρου-Λονγκ), ο BT (σ.σ Μπριν Ταϊρί). Έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να παίξουν σε υψηλό τέμπο. Το βασικό, όμως, θεωρώ ότι θα είναι η άμυνα. Ξέρω ότι ο κόουτς επιμένει πολύ στην αμυντική νοοτροπία. Από τη στιγμή που θα καταφέρνουμε να βγάζουμε άμυνες, θα μπορούμε να τρέξουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι το χαρακτηριστικό μας θα είναι ότι θα είμαστε μία ομάδα μετάβασης, μία ομάδα που θα παίζει πολύ στο fast break. Δε μπορώ πραγματικά να τη συγκρίνω με κάποια άλλη ομάδα στην οποία έχω αγωνιστεί».