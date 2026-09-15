Stoiximan GBL: Όλα τα ντέρμπι της σεζόν
Γνωστό έγινε ολόκληρο το πρόγραμμα της Stoiximan GBL, με την πρώτη αγωνιστική να είναι προγραμματισμένη για τις 3-4 Οκτώβρη. Mέσα από αυτά βγήκαν και όλα τα ντέρμπι της σεζόν ανάμεσα στις πέντε κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος.
Ξεκίνημα στη 2η αγωνιστική με το Άρης-ΑΕΚ, ενώ την 4η έχει το ΠΑΟΚ - ΑΕΚ. Στην 6η και στις 8 Νοέμβρη ο Άρης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, ενώ η ΑΕΚ κοντράρεται με το τριφύλλι στις 15/11. ΠΑΟΚ-Άρης στις 13 Δεκέμβρη, ενώ στις 3 Γενάρη ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό.
H AEK έχει εκτός έδρας αποστολές στη Θεσσαλονίκη από νωρίς, 2η αγωνιστική με Άρη και 4η με ΠΑΟΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός μέσα σε λίγες μέρες παίζει εκτός έδρας με Άρη και ΑΕΚ. Τέλος η ομάδα του Σπανούλη έχει κολλητά ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ την 7η και 8η αγωνιστική.
Αναλυτικά
2η αγωνιστική, Σάββατο 10 Οκτωβρίου
Άρης – ΑΕΚ (17:30, ΣΚΑΪ)
4η αγωνιστική, Σάββατο 24 Οκτωβρίου
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (17:30, ΣΚΑΪ)
5η αγωνιστική, Κυριακή 1 Νοεμβρίου
Άρης – Παναθηναϊκός AKTOR (17:30, ΣΚΑΪ)
6η αγωνιστική, Κυριακή 8 Νοεμβρίου
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR (13:00, SPORTFM TV)
7η αγωνιστική, Κυριακή 15 Νοεμβρίου
Άρης – Ολυμπιακός (17:30, ΣΚΑΪ)
8η αγωνιστική, Σάββατο 21 Νοεμβρίου
ΠΑΟΚ – Άρης (17:30, ΣΚΑΪ)
10η αγωνιστική, Κυριακή 13 Δεκεμβρίου
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (13:00, SPORTFM TV)
11η αγωνιστική, Κυριακή 20 Δεκεμβρίου
ΑΕΚ – Ολυμπιακός (13:00, ΣΚΑΪ)
12η αγωνιστική, Κυριακή 27 Δεκεμβρίου
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός AKTOR (17:30, ΣΚΑΪ)
13η αγωνιστική, Κυριακή 3 Ιανουαρίου
Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός (21:00, ΣΚΑΪ)
15η αγωνιστική, Σάββατο 15 Ιανουαρίου
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
16η αγωνιστική, Κυριακή 24 Ιανουαρίου
Παναθηναϊκός AKTOR – ΑΕΚ
17η αγωνιστική, Σάββατο 30 Ιανουαρίου
Άρης – ΠΑΟΚ
19η αγωνιστική, Κυριακή 14 Φεβρουαρίου
Ολυμπιακός – ΑΕΚ
20ή αγωνιστική, Κυριακή 7 Μαρτίου
Παναθηναϊκός AKTOR – AEK
22η αγωνιστική, Κυριακή 21 Μαρτίου
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
23η αγωνιστική, Κυριακή 28 Μαρτίου
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR
24η αγωνιστική, Σάββατο 3 Απριλίου
ΑΕΚ – Άρης
25η αγωνιστική, Κυριακή 11 Απριλίου
Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ
26η αγωνιστική, Κυριακή 18 Απριλίου
Ολυμπιακός – Άρης
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.