Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των ντέρμπι της σεζόν στη Stoiximan GBL.

Γνωστό έγινε ολόκληρο το πρόγραμμα της Stoiximan GBL, με την πρώτη αγωνιστική να είναι προγραμματισμένη για τις 3-4 Οκτώβρη. Mέσα από αυτά βγήκαν και όλα τα ντέρμπι της σεζόν ανάμεσα στις πέντε κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος.

Ξεκίνημα στη 2η αγωνιστική με το Άρης-ΑΕΚ, ενώ την 4η έχει το ΠΑΟΚ - ΑΕΚ. Στην 6η και στις 8 Νοέμβρη ο Άρης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, ενώ η ΑΕΚ κοντράρεται με το τριφύλλι στις 15/11. ΠΑΟΚ-Άρης στις 13 Δεκέμβρη, ενώ στις 3 Γενάρη ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό.

H AEK έχει εκτός έδρας αποστολές στη Θεσσαλονίκη από νωρίς, 2η αγωνιστική με Άρη και 4η με ΠΑΟΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός μέσα σε λίγες μέρες παίζει εκτός έδρας με Άρη και ΑΕΚ. Τέλος η ομάδα του Σπανούλη έχει κολλητά ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ την 7η και 8η αγωνιστική.

Αναλυτικά

2η αγωνιστική, Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Άρης – ΑΕΚ (17:30, ΣΚΑΪ)

4η αγωνιστική, Σάββατο 24 Οκτωβρίου

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (17:30, ΣΚΑΪ)

5η αγωνιστική, Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Άρης – Παναθηναϊκός AKTOR (17:30, ΣΚΑΪ)

6η αγωνιστική, Κυριακή 8 Νοεμβρίου

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR (13:00, SPORTFM TV)

7η αγωνιστική, Κυριακή 15 Νοεμβρίου

Άρης – Ολυμπιακός (17:30, ΣΚΑΪ)

8η αγωνιστική, Σάββατο 21 Νοεμβρίου

ΠΑΟΚ – Άρης (17:30, ΣΚΑΪ)

10η αγωνιστική, Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (13:00, SPORTFM TV)

11η αγωνιστική, Κυριακή 20 Δεκεμβρίου

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (13:00, ΣΚΑΪ)

12η αγωνιστική, Κυριακή 27 Δεκεμβρίου

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός AKTOR (17:30, ΣΚΑΪ)

13η αγωνιστική, Κυριακή 3 Ιανουαρίου

Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός (21:00, ΣΚΑΪ)

15η αγωνιστική, Σάββατο 15 Ιανουαρίου

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

16η αγωνιστική, Κυριακή 24 Ιανουαρίου

Παναθηναϊκός AKTOR – ΑΕΚ

17η αγωνιστική, Σάββατο 30 Ιανουαρίου

Άρης – ΠΑΟΚ

19η αγωνιστική, Κυριακή 14 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

20ή αγωνιστική, Κυριακή 7 Μαρτίου

Παναθηναϊκός AKTOR – AEK

22η αγωνιστική, Κυριακή 21 Μαρτίου

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

23η αγωνιστική, Κυριακή 28 Μαρτίου

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR

24η αγωνιστική, Σάββατο 3 Απριλίου

ΑΕΚ – Άρης

25η αγωνιστική, Κυριακή 11 Απριλίου

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ

26η αγωνιστική, Κυριακή 18 Απριλίου

Ολυμπιακός – Άρης