Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Αλλαγές στις ώρες των ματς της Παρασκευής 18/9
Ο αγιασμός του Παναθηναϊκού στο T-Center έγινε την Τρίτη 15/9, παρουσία των αθλητών και του συνόλου του επιτελείου της ομάδας. H πράσινη ΚΑΕ ενημέρωσε τον κόσμο της πως έγιναν αλλαγές στο πρόγραμμα του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στις ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων της Παρασκευής 18/09.
Το ΠΑΟΚ-Παρτίζαν πήγε για τις 17:30 και το Παναθηναϊκός-Μπουργκ είναι προγραμματισμένο για τις 21:15.
Αναλυτικά
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει το φίλαθλο κοινό σχετικά με αλλαγές στις ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων της Παρασκευής 18/09, στο πλαίσιο του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:
Παρασκευή 18/09
17:30 | ΠΑΟΚ - Partizan Mozzart Bet Belgrade
21:15 | Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR – JL Bourg
Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες του προγράμματος του Τουρνουά παραμένουν ως έχουν.
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