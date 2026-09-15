Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε για αλλαγές στο πρόγραμμα του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ο αγιασμός του Παναθηναϊκού στο T-Center έγινε την Τρίτη 15/9, παρουσία των αθλητών και του συνόλου του επιτελείου της ομάδας. H πράσινη ΚΑΕ ενημέρωσε τον κόσμο της πως έγιναν αλλαγές στο πρόγραμμα του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στις ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων της Παρασκευής 18/09.

Το ΠΑΟΚ-Παρτίζαν πήγε για τις 17:30 και το Παναθηναϊκός-Μπουργκ είναι προγραμματισμένο για τις 21:15.

Αναλυτικά

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει το φίλαθλο κοινό σχετικά με αλλαγές στις ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων της Παρασκευής 18/09, στο πλαίσιο του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή 18/09

17:30 | ΠΑΟΚ - Partizan Mozzart Bet Belgrade

21:15 | Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR – JL Bourg

Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες του προγράμματος του Τουρνουά παραμένουν ως έχουν.

