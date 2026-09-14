Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά απέρριψε την αίτηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά (ΕΠΣ Πειραιά) σχετικά με το ΣΕΦ.

Οι εργασίες στο ΣΕΦ συνεχίζονται προκειμένου ο Ολυμπιακός να μπορέσει να μπει στο νέο, υπερσύγχρονο γήπεδό του. Εκτός από το γήπεδο μπάσκετ, υπάρχουν και αθλητικές εγκαταστάσεις στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Τη Δευτέρα (14/09) έγινε γνωστό ότι το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά, απέρριψε την αίτηση της ΕΠΣ Πειραιά, με την οποία ζητούσε την αναστολή της διαδικασίας απόδοσης στο ΣΕΦ των χώρων που χρησιμοποιεί εντός των εγκαταστάσεών του.

Η ανακοίνωση του ΣΕΦ

«Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ενημερώνει ότι, με την υπ’ αριθ. 10983/2026 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, απορρίφθηκε στο σύνολό της η αίτηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά (ΕΠΣ Πειραιά), με την οποία ζητούσε την αναστολή της διαδικασίας εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 4/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιά περί απόδοσης στο ΣΕΦ των χώρων που χρησιμοποιεί εντός των εγκαταστάσεών του.

Το Δικαστήριο, εξετάζοντας τους λόγους που προέβαλε η αιτούσα, έκρινε ότι δεν πιθανολογείται η ευδοκίμηση κανενός από τους προβαλλόμενους λόγους της ανακοπής και, ως εκ τούτου, απέρριψε την αίτηση αναστολής στο σύνολό της. Παράλληλα, καταδίκασε την αιτούσα στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης του ΣΕΦ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι στο σκεπτικό της απόφασης δεν έγινε δεκτός ο ισχυρισμός περί δημιουργίας νέας μισθωτικής σχέσης μεταξύ των δύο πλευρών. Αντιθέτως, το Δικαστήριο έκρινε ότι το ιδιωτικό συμφωνητικό του 2019 αφορούσε τη ρύθμιση των οφειλών και δεν κατήργησε τη διάταξη της δικαστικής απόφασης περί απόδοσης του μισθίου.

Παράλληλα, απορρίφθηκαν οι ισχυρισμοί περί καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος του ΣΕΦ. Όπως προκύπτει από το σκεπτικό της απόφασης, το ΣΕΦ είχε επί μακρόν επιδιώξει την εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς και προχώρησε στην εκτέλεση μετά την αποτυχία της σχετικής προσπάθειας και τη συνεχιζόμενη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της άλλης πλευράς.

Η Διοίκηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας αντιμετωπίζει την απόφαση με τη θεσμική σοβαρότητα που επιβάλλεται. Από την πρώτη στιγμή επιδίωξε την επίλυση του ζητήματος με διάλογο και με σεβασμό στον ιστορικό ρόλο της ΕΠΣ Πειραιά. Ταυτόχρονα, όμως, έχει αυτονόητη υποχρέωση να προστατεύει τη δημόσια περιουσία που της έχει ανατεθεί και να διασφαλίζει την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων και της νομιμότητας.

Μετά την απόρριψη της αίτησης αναστολής, το ΣΕΦ θα προχωρήσει στις νόμιμες ενέργειες που απορρέουν από την ισχύουσα δικαστική απόφαση, με συνέπεια, θεσμική ευθύνη και αποκλειστικό γνώμονα την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος».