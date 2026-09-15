ΠΑΟΚ: 29 παιχνίδια μέχρι μέσα Γενάρη... non-stop!

H Stoiximan GBL γνωστοποίησε το πρόγραμμα της νέας σεζόν, το οποίο μαζί με αυτό του Eurocup, θέτουν ψηλά τον πήχη των απαιτήσεων για την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι.

«Η ομάδα είναι έτοιμη για την επόμενη προπόνηση» έλεγε ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός στη χθεσινή media day, όταν ρωτήθηκε για το επίπεδο ετοιμότητας του ΠΑΟΚ, ο οποίος από σήμερα, επιστρέφει στο γήπεδο, με φόντο την παρουσία του στο τουρνουά «Π. Γιαννακόπουλος». Στο «T-Center» θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (17:15, ΣΚΑΪ) την Παρτιζάν και την επομένη, θα παίξει είτε εναντίον του Παναθηναϊκού, είτε εναντίον της Μπουργκ, ενώ στις 26-27 Σεπτεμβρίου, ακολουθεί το Super Cup στη Ρόδο.

Η σεζόν του ξεκινάει επίσημα τότε και από τη στιγμή που γνωστοποιήθηκε σήμερα το πρόγραμμα της Stoiximan GBL, μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, ο Αντρέα Τρινκιέρι και οι παίκτες πηγαίνουν ουσιαστικά non-stop, με τη μοναδική διακοπή, να είναι στα τέλη Νοεμβρίου-αρχές Δεκεμβρίου, λόγω των «παραθύρων» των εθνικών ομάδων.

Ξεκινώντας το μέτρημα από το πρώτο παιχνίδι του Eurocup, ο ΠΑΟΚ μέχρι 16 Ιανουαρίου, έχει προγραμματισμένα 29 παιχνίδια, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η νοκ-άουτ φάση της διοργάνωσης, εφόσον προκριθεί, ξεκινάει από τις 2 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στο πρώτο κομμάτι της σεζόν:

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΠAOK – Μανρέσα 30/9

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Μύκονος – ΠΑΟΚ 3/10

Μπόσνα Σαράγεβο – ΠΑΟΚ 6/10

ΠΑΟΚ – Δόξα Λευκάδας 10/10

Λιετκαμπέλις – ΠΑΟΚ 13/10

Κολοσσός – ΠΑΟΚ 17/10

ΠΑΟΚ – Ουλμ 21/10

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 24/10

Μπαχτσεσεχίρ – ΠΑΟΚ 27/10

Ηρακλής – ΠΑΟΚ 31/10

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΠΑΟΚ – Ρόμα 3/11

ΠΑΟΚ – Βίκος Falcons 7/11

Μπάλκαν Μπότεβγκραντ – ΠΑΟΚ 10/11

Καρδίτσα – ΠΑΟΚ 14/11

Μανρέσα – ΠΑΟΚ 18/11

ΠΑΟΚ – Άρης 21/11

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΠΑΟΚ – Προμηθέας 5/12

ΠΑΟΚ – Μπόσνα Σαράγεβο 8/12

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 13/12

ΠΑΟΚ – Λιετκαμπέλις 16/12

Μαρούσι – ΠΑΟΚ 19/12

Ουλμ – ΠΑΟΚ 23/12

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 27/12

ΠΑΟΚ – Μπαχτσεσεχίρ 29/12

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΠΑΟΚ – Περιστέρι 3/1

Ρόμα – ΠΑΟΚ 6/1

Προμηθέας – ΠΑΟΚ 9/1

ΠΑΟΚ – Μπάλκαν Μπότεβγκραντ 13/1

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 16/1