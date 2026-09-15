O Tαζ Γκίμπσον έριξε τους τίτλους τέλους στην καριέρα του στο μπάσκετ.

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Αυτό ισχύει και με τον Ταζ Γκίμπσον που σε ηλικία 41 ετών σταμάτησε το μπάσκετ και το ανακοίνωσε μέσω των social.

Τα καλύτερα του χρόνια τα πέρασε στους Μπουλς από το 2009 μέχρι το 2017, ενώ αγωνίστηκε και σε Τίμπεργουλβς, Θάντερ, Γουίζαρντς, Πίστονς, Χόρνετς και Γκρίζλις.

Έπαιξε σε 1012 ματς στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη και είχε 8.3 πόντους και 5.7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Ένας δυναμικός ψηλός που ξεχώρισε για το πάθος και την ενέργεια που έβγαζε στο παρκέ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε

«Μετά από 17 σεζόν στο ΝΒΑ, μπορώ να πω ότι έδωσα σε αυτό το άθλημα ό,τι είχα και δεν είχα.

Το μπάσκετ μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω ένα όνειρο. Ως παιδί από το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, ήμουν τυχερός που μου δόθηκε η ευκαιρία να δείξω το ταλέντο μου στη μεγαλύτερη σκηνή. Από το Fort Greene Projects στο USC, στους Σικάγο Μπουλς και σε κάθε ομάδα και πόλη που ακολούθησε, είμαι ευγνώμων για κάθε στιγμή, κάθε συμπαίκτη, κάθε προπονητή και άνθρωπο που πίστεψε σε μένα.

Ήθελα να είμαι ο τύπος στον οποίο οι συμπαίκτες μου μπορούσαν να βασίζονται, κάποιος που φέρνει, ενέργεια, ηγεσία και πάθος κάθε φορά στο γήπεδο.

Στην οικογένειά μου, στους φίλους μου, στους συμπαίκτες μου, στους προπονητές μου, στον ατζέντη μου, στο NBA, στο NBPA και στους φιλάθλους, ευχαριστώ. Όλοι σας ήσασταν μέρος αυτού του ταξιδιού. Αλλά αυτό δεν είναι αντίο στο Μπάσκετ.

Είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου. Μετά από 31 χρόνια μπάσκετ, μπορώ να αποχωρήσω χωρίς λύπη, γνωρίζοντας ότι άφησα τα πάντα στο παρκέ. Ο Θεός με έχει πραγματικά ευλογήσει. Ευχαριστώ Μπάσκετ