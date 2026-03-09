Πώς έχουν τα δεδομένα για τον Μίλτο Τεντόγλου, 10 ημέρες πριν από το παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν της Πολωνίας.

Η περίοδος στον κλειστό στίβο προχωρά προς το τέλος της, με την κορύφωσή της να πλησιάζει με το παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου που θα φιλοξενηθεί στην πόλη Τορούν της Πολωνίας, το τριήμερο 20-22 Μαρτίου.

Ο Μίλτος Τεντόγλου στην «Kujawsko-Pomorska Arena Toruń» θα επιδιώξει την επιστροφή του στα μετάλλια. Το 2025 ήταν μια μεταβατική χρονιά για τον ολυμπιονίκη του μήκους, ένα κρύωμα τον άφησε εκτός του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κλειστού στίβου στο Άπελντοορν της Ολλανδίας, λίγες ημέρες αργότερα ήταν 5ος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην πόλη Ναντζίνγκ της Κίνας, ενώ το Σεπτέμβριο στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο, επιχείρησε μόνο τα τρία πρώτα άλματα, μένοντας στην... άγνωστη για τον ίδιο 11η θέση.

Λίγα 24ωρα μετά τα 28α γενέθλιά του, ο Τεντόγλου φιλοδοξεί στο Τορούν τα πράγματα να είναι διαφορετικά, έχοντας αναδειχθεί πρωταθλητής κόσμου στον κλειστό στο Βελιγράδι το 2022 με 8.55μ. και στη Γλασκώβη το 2024 με 8.22μ.

Ο βαθμός δυσκολίας είναι ιδιαίτερα υψηλός και ο μνηστήρες για το βάθρο αρκετοί. Ο Τεντόγλου με ρεκόρ περιόδου στα 8.27μ. από τις 11 Φεβρουαρίου στο Βελιγράδι, έχει την 6η επίδοση στον κόσμο για το 2026.

These guys entered 2026 meaning business 😤 What’s it going to take to win at next week’s #WorldIndoorChamps? 🥵 pic.twitter.com/RYPf0sBYZg — World Athletics (@WorldAthletics) March 9, 2026

Ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ, πέρυσι στο τελευταίο άλμα ξεπέρασε τον Ματία Φουρλάνι κι έγινε πρωταθλητής Ευρώπης στον κλειστό. Φέτος ο 22χρονος είναι εντυπωσιακός, έχοντας πετύχει δύο φορές ρεκόρ Βουλγαρίας, με καλύτερο το 8.45μ., που σημείωσε επίσης στις 11/2 στο Βελιγράδι.

Ο Φουρλάνι πέρυσι διαδέχθηκε τον Τεντόγλου στην παγκόσμια κορυφή τόσο στον κλειστό, όσο και στον ανοικτό στίβο, όπου νίκησε με ρεκόρ καριέρας στα 8.39μ. Φέτος, ο 21χρονος Ιταλός, έχει ισοφαρίσει το ατομικό του ρεκόρ από το μίτινγκ του Μετς στις 6 Φεβρουαρίου.

Στην 3η θέση της φετινής λίστας βρίσκεται ο Ζέρσον Μπαλντέ, ο 26χρονος Πορτογάλος που δεν έχει ιδιαίτερες περγαμηνές σε διεθνή πρωταθλήματα, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου πέτυχε ατομικό ρεκόρ με 8.32μ. στην Μπράγκα.

Πάνω από τον Μίλτο Τεντόγλου και με ρεκόρ περιόδου στα 8.29μ. βρίσκονται δύο Αμερικανοί, ο Κένεντι Στρινγκφελόου, και ο νυν παγκόσμιος πρωταθλητής στα 110μ. εμπ. Κόρμπελ Τιντς.

