Γουέστ Χαμ - Μπρέντφορντ 5-3 πεν. (2-2 κ.δ, παρ.): Πήρε το θρίλερ με πέναλτι του Μαυροπάνου!
Ο Ντίνος Μαυροπάνος επικύρωσε το εισιτήριο της Γουέστ Χαμ για τα προημιτελικά του FA Cup! Μετά την ισορροπία που επικράτησε με 2-2 σε κανονική διάρκεια και παράταση κόντρα στη Μπρέντφορντ, το εύστοχο πέναλτι του Έλληνα αμυντικού στην τελευταία εκτέλεση διαμόρφωσε το τελικό 5-3 στη ρώσικη ρουλέτα κι έστειλε τους Hammers στους «8», εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τη Λιντς.
Η Γουέστ Χαμ πήρε δυο φορές το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο χάρη σε γκολ του Μπόουεν στο 19΄και το 34΄με εύστοχο πέναλτι, όμως η Μπρέντφορντ απάντησε ισάριθμες περιπτώσεις. Προσωρινά είχε ισοφαρίσει σε 1-1 με τον Τιάγκο στο 28΄,με τον ίδιο παίκτη να φέρνει ξανά το ματς στα ίσα από το σημείο του πέναλτι στο 81΄για να στείλει το ματς στην παράταση.
Έπειτα από τριάντα άγονα λεπτά, η υπόθεση πρόκριση κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, εκεί όπου η Γουέστ Χαμ αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη. Οι Hammers έκαναν το απόλυτο με πέντε εύστοχες εκτελέσεις, με την τελευταία να ανήκει στον Ντίνο Μαυροπάνο. Ο Έλληνας στόπερ ευστόχησε από τα έντεκα βήματα και υπέγραψε την πρόκριση της ομάδας του στην επόμενη φάση, ρίχνοντας στο καναβάτσο τη Μπρέντφορντ που αστόχησε σε μια εκτέλεση.
Mavropanos scores and West Ham are through on pens pic.twitter.com/jBAmhAPD1o— West Ham Football (@westhamfootball) March 9, 2026
