Γουέστ Χαμ - Μπρέντφορντ 5-3 πεν. (2-2 κ.δ, παρ.): Πήρε το θρίλερ με πέναλτι του Μαυροπάνου!

Μαυροπάνος

Αφού το 2-2 της κανονικής σε 120 λεπτά δεν ανέδειξε νικητή, το κρίσιμο πέναλτι του Μαυροπάνου στη ρώσικη ρουλέτα έστειλε τη Γουέστ Χαμ στους «8» του FA Cup και τη Μπρέντφορντ... σπίτι της!

Ο Ντίνος Μαυροπάνος επικύρωσε το εισιτήριο της Γουέστ Χαμ για τα προημιτελικά του FA Cup! Μετά την ισορροπία που επικράτησε με 2-2 σε κανονική διάρκεια και παράταση κόντρα στη Μπρέντφορντ, το εύστοχο πέναλτι του Έλληνα αμυντικού στην τελευταία εκτέλεση διαμόρφωσε το τελικό 5-3 στη ρώσικη ρουλέτα κι έστειλε τους Hammers στους «8», εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τη Λιντς.

Η Γουέστ Χαμ πήρε δυο φορές το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο χάρη σε γκολ του Μπόουεν στο 19΄και το 34΄με εύστοχο πέναλτι, όμως η Μπρέντφορντ απάντησε ισάριθμες περιπτώσεις. Προσωρινά είχε ισοφαρίσει σε 1-1 με τον Τιάγκο στο 28΄,με τον ίδιο παίκτη να φέρνει ξανά το ματς στα ίσα από το σημείο του πέναλτι στο 81΄για να στείλει το ματς στην παράταση.

Έπειτα από τριάντα άγονα λεπτά, η υπόθεση πρόκριση κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, εκεί όπου η Γουέστ Χαμ αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη. Οι Hammers έκαναν το απόλυτο με πέντε εύστοχες εκτελέσεις, με την τελευταία να ανήκει στον Ντίνο Μαυροπάνο. Ο Έλληνας στόπερ ευστόχησε από τα έντεκα βήματα και υπέγραψε την πρόκριση της ομάδας του στην επόμενη φάση, ρίχνοντας στο καναβάτσο τη Μπρέντφορντ που αστόχησε σε μια εκτέλεση.

