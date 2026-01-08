Στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ για το ματς με την ΑΕΚ τέθηκε ο στόπερ του Άρη, Πέδρο Άλβαρο.

Ο Άρης συνέχισε την Πέμπτη την προετοιμασία του για τον κυριακάτικο αγώνα με την ΑΕΚ στο Βικελίδης, με τον Μανόλο Χιμένεθ να έχει μια επιστροφή.

Ο Ανδαλουσιάνος τεχνικός των κίτρινων είδε τον Πέδρο Άλβαρο να προπονείται κανονικά και θα είναι διαθέσιμος για το ματς με την ΑΕΚ.

Ο Γκάμπριελ Μισεουί, που αισθάνεται ενοχλήσεις στο ισχίο από την αναμέτρηση του Κυπέλλου, έκανε θεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές συνέχισαν τα προγράμματά τους.