Αρης: Μπήκε ο Άλβαρο και είναι διαθέσιμος με ΑΕΚ
Ο Άρης συνέχισε την Πέμπτη την προετοιμασία του για τον κυριακάτικο αγώνα με την ΑΕΚ στο Βικελίδης, με τον Μανόλο Χιμένεθ να έχει μια επιστροφή.
Ο Ανδαλουσιάνος τεχνικός των κίτρινων είδε τον Πέδρο Άλβαρο να προπονείται κανονικά και θα είναι διαθέσιμος για το ματς με την ΑΕΚ.
Ο Γκάμπριελ Μισεουί, που αισθάνεται ενοχλήσεις στο ισχίο από την αναμέτρηση του Κυπέλλου, έκανε θεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές συνέχισαν τα προγράμματά τους.
