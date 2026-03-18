Ο Τούντορ πέτυχε την πρώτη του νίκη ως κόουτς της Τότεναμ (3-2), αλλά η Ατλέτικο χάρη στην πεντάρα (5-2) της Μαδρίτης πήρε το εισιτήριο για τους «8».

Η Τότεναμ του Τούντορ το πάλεψε, έδειξε χαρακτήρα, όμως η νίκη με 3-2 δεν ήταν αρκετή για να της χαρίσει μια τεράστια πρόκριση. Η Ατλέτικο με συνολικό σκορ 7-5 έκλεισε ραντεβού για τα προημιτελικά, εκεί όπου θα βρει απέναντί της την Μπαρτσελόνα.

Οι γηπεδούχοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και πήραν έπειτα από αρκετό καιρό το ζεστό χειροκρότημα των οπαδών τους. Η Ατλέτικο είχε την πρώτη μεγάλη στιγμή, αλλά το γκολ του Λούκαμν ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ. Η Τότεναμ έφερε το ματς στα μέτρα της, έγινε πιο πιεστική και στο 30' βρήκε δίχτυα με υπέροχη κεφαλιά του Κολό Μουανί. Μάλιστα, έξι λεπτά αργότερα είχε τεράστια ευκαιρία για το δεύτερο γκολ, αλλά ο Μούσο με σούπερ επέμβαση νίκησε τον Τελ.

Οι Μαδριλένοι προσπάθησαν να απαντήσουν, αλλά ο Σιμεόνε νικήθηκε από τον Βικάριο. Ιδανικό ξεκίνημα για τους Μαδριλένους στην επανάληψη, αφού στο 47' ο Άλβαρες με τρομερό πλασέ έφερε το ματς στα ίσα. Πέντε λεπτά αργότερα η Τότεναμ πήρε ξανά προβάδισμα, με υπέροχο τελείωμα του Σίμονς έξω από την περιοχή. Τα όνειρα των Spurs γκρεμίστηκαν στο 75', όταν ο Χάντσκο ισοφάρισε 2-2 για την Ατλέτικο. Ο Τούντορ πήρε την πρώτη του νίκη, αφού στο 90' ο Σίμονς με πέναλτι διαμόρφωσε το 3-2.