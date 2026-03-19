Δείτε τα 23 γκολ και τις καλύτερες στιγμές από το δεύτερο σκέλος των αγώνων που ολοκλήρωσαν τη φάση των «16» του Champions League.

To Champions League είχε γκολ... με το κιλό! Τα ματς μπορεί να ήταν λίγα, αλλά τα γκολ ήταν μπόλικα και το κοντέρ τερμάτισε στα 23 στο τέλος της βραδιάς! Η μερίδα του λέοντος ανήκει στη Βαρκελώνη και την παράσταση της Μπαρτσελόνα επί της Νιούκαστλ, εκεί όπου οι Μπλαουγκράνα πανηγύρισαν την τρίτη πιο ευρεία νίκη τους στη διοργάνωση με το εκκωφαντικό 7-2.

Πιστή στο ραντεβού της με τα μεγάλα σκορ ήταν και η Μπάγερν που συνέτριψε με 4-1 την Αταλάντα, ενώ ματσάρα με διαστήματα θρίλερ είδαμε στο Λονδίνο με την Τότεναμ να επικρατεί 3-2 επί της Ατλέτικο, αλλά να αποχαιρετάει τη διοργάνωση. Αντίθετα το εισιτήριο για την επόμενη φάση πήρε η Λίβερπουλ, η οποία επέστρεψε από την ήττα στην Πόλη και διέλυσε με 4-0 τη Γαλατάσαραϊ για να περάσει στους «8».