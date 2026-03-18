H συνέντευξη Τύπου του νέου προπονητή της Τσέλιε, Βίτορ Καμπέλος, ενόψει της ρεβάνς με την ΑΕΚ για τους «16» του Conference League.

Η ΑΕΚ «καθάρισε» την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League από τη Σλοβενία, καθώς συνέτριψε την Τσέλιε με 4-0 και έδωσε... διαδικαστικό χαρακτήρα στη ρεβάνς. Ο θρίαμβος του Δικεφάλου έφερε αλλαγή προπονητή στην αντίπαλο της, καθώς ο Ιβάν Μαέφσκι αντικαταστάθηκε από τον Βίτορ Καμπέλος.

Ο Πορτογάλος τεχνικός θα κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στη Νέα Φιλαδέφλεια και στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ματς τόνισε πως τίποτα δεν είναι αδύνατο. Μάλιστα ο νέος προπονητής της Τσέλιε έφερε το παράδειγμα της Σπόρτινγκ, η οποία απέκλεισε την Μπόντο Γκλιμτ στο Champions League, ενώ είχε χάσει με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι.

O 50χρονος τεχνικό με την έναρξη της συνεργασίας του με τους Σλοβένους επέστρεψε στους πάγκους 1,5 χρόνο μετά την αποχώρηση του από την πορτογαλική Άβες, τον Νοέμβριο του 2024.

H συνέντευξη Τύπου του Βίτορ Καμπέλος

«Αυτός θα είναι ο πρώτος μου ευρωπαϊκός αγώνας στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Θέλουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι στον πρώτο αγώνα.

Δεν μου αρέσει να μιλάω για το έργο του προκατόχου μου, αλλά ξέρω ότι η οργάνωση στην άμυνα είναι το θεμέλιο κάθε ομάδας.

Αντιλαμβανόμαστε το πόσο μεγάλη ομάδα είναι η ΑΕΚ και πόσο καλά παίζει, αλλά αυτός είναι ένας αγώνας στον οποίο μπορούμε να διορθώσουμε πολλά πράγματα. Τις τελευταίες ημέρες δεν υπήρχε πολύς χρόνος για δουλειά, έπρεπε να δούμε άλλα πράγματα.

Στον αθλητισμό τίποτα δεν είναι αδύνατο, όσο κάτι δεν έχει τελειώσει. Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας τα κατάφερε με τη Μπόντο Γκλιμτ, αλλά είναι αλήθεια ότι αυτή είναι μια ομάδα που δουλεύει με τον προπονητή της εδώ και αρκετό καιρό».

