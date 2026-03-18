Φερμίν Λόπεθ και Λεβαντόφσκι μετέτρεψαν το 3-2 της Μπαρτσελόνα ενάντια στη Νιούκαστλ σε 6-2 μέσα σε λίγα λεπτά...

Η Μπαρτσελόνα μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Νιούκαστλ με διάθεση να ξεμπερδεύει και τα κατάφερε, με τον Φερμίν Λόπεθ να σκοράρει σε τετ α τετ για το 4-2 στο 51' και τον Λεβαντόφσκι να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα των Άγγλων με κεφαλιά πέντε λεπτά αργότερα, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 5-2! Στο 61' δε, ήρθε και το 6-2, με ακόμη ένα γκολ από τον αειθαλή Πολωνό...